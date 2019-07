Horoscop 23 iulie. Zodia care este părăsită de toți. Are cea mai neagră zi și este abia începutul!

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de marți, 23 iulie 2019.

Berbec



Ai impresia ca nimic nu iti va merge bine astazi din cauza unei persoane care te-a lasat balta in ultimul moment.







Taur



Daca nu te grabesti, risti sa intarzii la o sedinta. Sefii te asteapta sa discutati despre un proiect pe care urmeaza sa-l coordonezi.



Gemeni



Esti foarte solicitat la job, insa nu te poti plange pentru ca ai profitat din plin de zilele de weekend si esti relaxat.



Rac



Agitatie, drumuri de facut si acte de semnat. Cam asa arata ziua de astazi.



Leu



Esti intr-o forma buna astazi, asa ca cei pe care-i intalnesti nu scapa prea usor de tine.



Fecioara



Vrei o pauza. De atata munca nu ai timp nici sa iti pui ordine in idei.



Balanta



Incerci sa nu mai iei in seama persoanele care te enerveaza. Mereu ti-a pasat de ceea ce spun cei din jur, insa acum constati ca a fost o greseala, scrie Ziua de Cluj.



Scorpion



Ai uitat ca ceea ce aveai de facut era urgent si ai acum nu stii cum sa-ti repari greseala.



Sagetator



Cei din jurul tau pun la punct o mare surpriza pentru tine. Inca de dimineata vei fi in centrul atentiei.



Capricorn



Ai foarte multa treaba si simti ca nu faci fata... Daca te organizezi, vei reusi sa te ocupi de tot ceea ce ai de facut.



Varsator



Te gandesti sa-i faci o surpriza partenerului de viata, mai ales ca se apropie un eveniment important pentru voi.



Pesti



Instinctul si inteligenta te vor ajuta azi sa iesi cu bine dintr-o situatie mai complicata la prima vedere.