Horoscop 21 aprilie. Zodia care va descoperi adevăruri dureroase. Viaţa i se schimbă radical!

Iata ce ve rezerva astrele pentru ziua de sambata, 21 aprilie 2018.

BERBEC



Lasati-va mintea sa zboare unde vrea pentru ca din aceasta totala libertate se nasc idei stralucite. Va exprimati cu usurinta dorintele, iar acest lucru faciliteaza comunicarea cu persoana iubita.



TAUR



Se pare ca o sa va permiteti, in sfarsit, unele lucruri pentru care nu va ajungeau banii, dar acum s-au gasit solutii. O sursa de castig neasteptata va aduce zambetul pe buze.



GEMENI



Se anunta o zi plina de surprize pentru nativii acestei zodii. Persoana iubita va da o veste care va bucura si va indeamna sa va faceti planuri in consecinta, care va vor trasa drumul in viitor.



RAC



Cele mai ciudate dorinte incep sa prinda contur. Toate semnele va arata ca este momentul sa actionati in directia in care trebuie si ca toate visele pot deveni acum realitate.



LEU



Pentru voi a venit momentul unei pauze. V-ati hotarat sa profitati de aceste zile de concediu care v-au mai ramas si sa va rupeti de stres si de rutina.



FECIOARA



Va aflati in fata unei decizii importante. O situatie care va tine prinsi intre trecut si prezent va da batai de cap. Trebuie sa va ganditi ce anume va poate face cu adevarat fericiti.



BALANTA



Liniste si relaxare. Stiti ca urmeaza o perioada agitata, asa ca faceti tot posibilul sa va incarcati bateriile.



SCORPION



Nu duceti lipsa de energie, asa ca astazi nu faceti altceva decat sa va plimbati. Mergeti in locuri in care nu ati mai fost pana acum, faceti lucruri pe care nu le-ati mai facut si la final veti fi dornici sa repetati experientele.



SAGETATOR



Sambata este ziua dedicata odihnei. Se anunta si cateva vizite, dar la finalul weekend-ului o sa ramaneti cu o impresie extreme de placuta.



CAPRICORN



Aveti multe de facut si cel mai bine ar fi sa treceti pe hartie o ordine in care trebuie sa va ocupati de toate. Daca cineva se ofera sa va ajute, nu ar trebui sa refuzati.



VARSATOR



Este posibil sa primiti ceva vesti din strainatate zilele acestea. Chiar daca nu ati mai tinut legatura cu persoana respectiva, informatiile primite pot duce catre castiguri financiare consistente, scrie bucurestifm.ro.



PESTI



Compania prietenilor va ofera multa liniste. Va bucurati din plin de prezenta oamenilor dragi, aflati informatii utile pentru voi si evadati din rutina zilnica.