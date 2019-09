Horoscop 2020. O zodie își dă viața peste cap. Răsturnări spectaculoase de destin. Vin zile grele

Afla care sunt principalele previziuni pentru viata, dragostea si cariera ta, in anul 2020.

Berbec



2020 va fi in principal o perioada benefica pentru Berbec, o perioada de regasire, de pace si de armonie nu doar interioara, dar si exterioara.







Taur



Un an cel putin bun, daca nu excelent pentru nativii Taur. 2020 este anul in care nu doar faci planuri si schite de viitor, dar actionezi concret si iti implementezi ideile si dorintele.



Gemeni



Ti se ivesc nenumarate ocazii de a iesi din zona de confort, de a invata, acumula si aprofunda cunostinte noi si poate chiar de a alege un nou drum profesional, daca esti dispus sa iti asumi provocarile care vin la pachet cu acest fapt.



Rac



Indiferent de alegerile si deciziile pe care le vei face in 2020, un lucru este sigur: cele mai bune lucruri ti se vor intampla daca/ cand vei indrazni sa iesi din zona de confort.



Leu



Norocul financiar curge catre Leu mai ales pe la jumatatea anului, cand va avea parte de surse de castig neasteptate, insa in rest munca, profesionalismul si angajamentele serioase sunt cele iti confera siguranta materiala pe care ti-o doresti.



Fecioara



2020 va fi un an cuminte si linistit in general pentru Fecioara, cu urcusuri si coborasuri, dar si un an bogat din punct de vedere spiritual.



Balanta



2020 se anunta a fi un an al regenerarii si al reinventarii pentru zodia Balanta, cu mult focus pe modul in care ai putea sa faci lumea mai buna in jurul tau.



Scorpion



Reusesti sa fii mai putin critic si aspru cu tine insuti si sa te ierti pentru greselile trecutului, ceea ce te ajuta sa infloresti si iti deschizi usa destinului catre posibilitati infinite.



Sagetator



2020 este un an plin cu de toate pentru Sagetator, un an in care acest nativ va trebui sa isi analizeze mai multe sectoare ale vietii sale si sa ia anumite decizii importante pentru viitorul sau.



Capricorn



Pe plan interior, Capricornii trec printr-un proces de transformare spirituala si emotionala, dar vor simti uneori ca partenerul lor nu ii sustine si nici nu ii acompaniaza in acest drum si demers al evolutiei.



Varsator



2020 este un an excelent pentru Varsator, atat din punct de vedere profesional, cat si personal, un an in care inveti sa te valorifici si sa te promovezi la adevarata ta valoare.



Pesti



2020 este un an in care nativii Pesti single iti traiesc toate visurile de iubire, cu precadere dupa luna aprilie. Fara teama de a fi ridicoli sau fara teama de esec, mai ales ca ne referim si la nativii cu varste inaintate care isi pot gasi sufletul pereche in acest an.

