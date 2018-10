Horoscop 17 octombrie. Ziua în care totul se prăbuşeşte. Zodia care dă bir cu fugiţii

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 17 octombrie 2018.

Berbec



Ai foarte multa treaba, asa ca nu-ti irosi timpul pe lucruri mici si neinsemnate. Concentreaza-te, astazi, doar pe ce este cu adevarat important. Seara asteapta-te la o mare surpriza.



Taur



Esti foarte bine dispus. E vorba despre ceva ce are legatura cu viata sentimentala. Vrei sa pastrezi totul pentru tine si nu vrei sa afle nimeni, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Chiar daca dimineata nu a mers totul asa cum trebuia, nu te descuraja. Mai ai timp sa corectezi ce este de corectat. Cu putin efort, vei vedea ca, pana la urma, o sa reusesti.



Rac



Mergi la o intalnire importanta, asa ca nu te grabi. Pune totul la punct, pana la ultimul detaliu. Este posibil ca viitorul tau profesional sa fie influentat de ceea ce se intampla astazi.



Leu



Esti prea comod sa te deplasezi daca nu este cu adevarat nevoie. Ai grija sa nu te considere lumea neserios. Nu poti sti niciodata cine e cu ochii pe tine.



Fecioara



Ai ramas in urma cu un proiect si nu vrei sa dezamagesti. Muncesti mult si nu ai timp nici macar de o pauza. Ai grija, daca o tii tot asa, risti sa-ti ruinezi sanatatea.



Balanta



Esti putin cam agitat astazi pentru ca astepti cu nerabdare o veste de care pot depinde multe aspecte din viata ta. Nu trebuie sa te grabesti. Gandeste-te bine inainte de a lua decizia finala.



Scorpion



Ti se propune un nou proiect sau o calatorie undeva departe. Nu esti foarte incantat. Abia asteptai sa iei o mica pauza si sa te ocupi mai mult de familie.



Sagetator



S-ar putea sa te sacaie cateva probleme de sanatate pentru ca nu ai luat in serios sfaturile medicilor. Incearca sa te odihnesti mai mult si lasa pentru alta data orice ti-ar putea solicita organismul.



Capricorn



Esti prins la mijloc. Primesti sarcini noi la job si sansa sa fi promovat. Asta te cam incurca pentru ca vei petrece mai multe ore la munca tocmai acum cand ai si un proiect personal la care vrei sa lucrezi.



Varsator



Te ia prin surprindere reactia unui coleg de munca la adresa ta. Nu intelegi cu ce i-ai gresit, dar te vei lamuri cand vei afla despre o discutie care a avut loc cu putin timp inainte sa ajungi tu.



Pesti



Esti emotionat. Urmeaza sa participi la o intalnire cu niste persoalitati pe care le admiri foarte mult. Calmeaza-te si fi atent la tot ce se intampla in jurul tau.