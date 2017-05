HAOS în trafic la intrarea în București după introducerea benzii unice pentru RATB

Traficul la intrarea în București dinspre DN 1 a fost complet dat peste cap luni dimineață, după ce Primaria București a montat o bandă unica pentru autobuzele RATB pe Șoseaua București – Ploiești, pe sensul intrare în Capitală. Mai mulți participanți la trafic au declarat ca începand cu ora 7 s-au format cozi uriașe încă de la Saftica și Balotești, notează Hotnews.ro.

O captura de pe aplicatia Waze arata ca intrarea in Capitala e aproape blocata si la ora scrierii acestei stiri (9.59).

Timpii de asteptare in trafic s-au triplat, potrivit cititorilor HotNews.ro. Astfel, drumul Balotesti - Fantana Miorita a durat peste o ora si zece minute, iar drumul Saftica- Fantana Miorita aproape doua ore.

Banda unica a fost amenajata pe Soseaua Bucuresti - Ploiesti, din zona Podul Baneasa pana la Fantana Miorita.

Un efect al blocarii intrarii in Bucuresti de pe DN 1, si alte intrari in Bucuresti din zona de nord au fost extrem de aglomerate, potrivit reporterilor HotNews.ro si altor participanti in trafic: Bulevardul Pipera - Tunari si Soseaua Andronache.