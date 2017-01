Guvernul vrea grațiere, dar taie din banii pentru penitenciare

Buget tăiat pentru penitenciare

Deşi motivează graţierea ca soluţie pentru supraaglomerarea din închisori, Guvernul vrea să aloce, anul acesta, mai puţini bani Administraţiei Penitenciarelor.

Strigătele celor peste 30 de mii de protestatari nu au ajuns până la urechile ministrului Justiţiei. Florin Iordache, iniţiatorul proiectelor care i-au scos pe oameni în stradă, nu vrea să spună dacă le retrage sau nu.

Cele două proiecte vor ajunge peste pe masa Consiliului Superior al Magistraturii. Avizul forului, va fi, însă, unul consultativ. Proiectul prevede ca pedepsele până în cinci ani să fie graţiate total, cu excepţia infracţiunilor cu violenţă şi anumitor fapte de corupţie. Acelaşi act normativ arată că trebuie graţiate parţial pedepsele deținutelor însărcinate sau care au copii de până la cinci ani și a deţinuţilor care au vârsta de peste 60 de ani.

Ministerul Justiţiei a explicat graţierea ca soluţie pentru supraaglomerarea din penitenciare. Însă, condiţiile din spatele gratiilor nu par să fie prioritare pentru guvernanţi.

Executivul vrea să aloce mai puţini mai buni pentru penitenciare în 2017. ANP ar urma să primească 1,03 miliarde de lei, faţă de 1,04 miliarde, cât a cheltuit instituţia anul trecut. Adică cu aproape 1,4% mai puţin.

Asta în condiţiile în care şeful ANP spune că a cerut mai mulţi bani şi, fără ei, mare lucru nu se va putea face.

"Ne străduim, an de an, să îmbunătățim condițiile de cazare, să creăm noi spații dar toate, trebuie să fim conștienți, depind de resursele alocate. Noi am cerut un buget macar la fel de bun ca anul trecut", a declarat Marius Vulpe, directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP).

În plus, cei mai multi bani vor merge către cheltuielile de personal. Anul acesta ar urma să fie gata 600 de noi locuri de cazare, în contextul în care ţara noastră ar avea nevoie de cel puţin nouă mii. În tot acest timp, România încasează condamnări peste condamnări la CEDO din cauza condiţiilor mizere din spatele gratiilor iar asta scoate milioane de euro din buget.