Gușă: "Proiectul amnistiei ar trebui discutat cu seriozitate. Este necesar"

Proiectul de amnistie și grațiere este unul important pentru România, de ”reumanizare”, și ar trebui discutat cu seriozitate, a declarat consultantul politic Cozmin Gușă la emisiunea ”Realitatea Românească”, moderată de Octavian Hoandră.

”Nu poți restarta mediul de afaceri cu vorbe. Amnistia fiscală nu înseamnă pierdere de bani. Scoți bani din reeșalonări, din faptul că-i ierți de greșeli contabile, devii prietenos cu mediul de afaceri care începe să spere - se va vedea în mai multe angajări, mai multă încredere. Trebuie să fim prietenoși cu oamenii de afaceri”, a declarat Cozmin Gușă.

În ceea ce privește amnistia - eliberarea deținuților -, consultantul politic susține că este un proiect necesar și că nu trebuie să ”facem bătaie politică” pe viața unor oameni și pe soarta altor câteva mii care depind de ei.

”Noi, pedepsindu-i atât de grav și nerecuperând banii, am văduvit țara de niște contribuții. Am prieteni la pușcărie. Oameni care au intrat acolo prin vâltoarea evenimentelor. Dacă ar fi în libertate după această lecție de reeducare, ar putea să facă mult bine. Ar munci de drag. Ar fi mai buni. De ce să scoatem ce e rău din om?! Proiectul de amistie și grațiere trebuie discutat cu seriozitate pentru a restarta această țară care este în derivă. Trebuie să devenim duri după ce am iertat cu promisiunea îndreptării”, a afirmat Gușă.

În opinia sa, PSD și ALDE greșesc când nu-și asumă prin vectori credibili acest proiect ”de reumanizare”. ”Românii sunt un popor tolerant. Prea tolerant. Suntem în derivă politică pentru că suntem toleranți. Sunt oameni înrăiți pentru că nu li se explică. Asta e calitatea noastră. PSD și ALDE nu poate să meargă pe burtă. Să vină să spună despre acest proiect”, este de părere consultantul politic.