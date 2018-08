GREVĂ GENERALĂ. Angajaţii din Sport şi Tineret intră miercuri în grevă

Preşedintele Sindicatului Naţional Sport şi Tineret (SNST), Andy Nagy, a declarat, marţi seara, că în urma consultărilor cu reprezentanţii filialelor din toată ţara s-a decis ca miercuri angajaţii din domeniul Sport şi Tineret să intre în grevă generală.

"Noi am fost azi chemaţi la consultări de conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului. Ne-am întâlnit cu secretarul general din cadrul MTS, Ion Cristinel Rujan, am discutat, dar nimic concret. În continuare numai promisiuni. Apoi am vorbit cu membrii de sindicat din toată ţara şi nici nu vor să audă de suspendarea grevei. Aşa că am decis ca greva generală în sport şi tineret să se desfăşoare vineri, conform programului stabilit. Vom reveni şi cu un comunicat în care vom preciza grupele SNST şi unităţile care intră de mâine dimineaţă. Probabil vom actualiza pe măsură ce vor confirma. De asemenea, vom anunţa şi grupele unde s-au făcut presiuni din partea directorilor ca angajaţii să nu participe la grevă, deşi au transmis către sindicat tabelele cu semnături", a spus Nagy pentru Agerpres.



Liderul de sindicat a menţionat că secretarul general al MTS a invitat conducerea SNST să negocieze, miercuri, contractul colectiv de muncă şi acordul colectiv de muncă. Această negociere se va desfăşura însă independent de greva generală. "În paralel vom merge la şedinţa de mâine pentru negocierea CCM/ACM. Pentru că a expirat contractul colectiv de muncă din 7 iulie. Noi le-am tot spus să discutăm, dar nu au răspuns până acum. Însă repet, această întâlnire va avea loc în paralel cu greva generală", a adăugat Andy Nagy.



Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST), afiliat la Federaţia Publisind şi membru al Blocului Naţional Sindical, a organizat în ultima perioadă mai multe acţiuni de protest, angajaţii MTS fiind nemulţumiţi de inechităţile salariale din domeniu.



În 27 iulie, angajaţii MTS au intrat în grevă de avertisment şi au organizat un miting de protest în faţa sediului ministerului. La 2 august, acţiunea de protest la care au participat 250 de persoane s-a repetat, membrii de sindicat cerând demisia ministrului Ioana Bran şi plecând apoi în marş spre Guvern.



Conform programului SNST, acţiunile de protest vor culmina cu greva generală în 8 august şi încetarea totală a activităţii în Sport şi Tineret până la soluţionarea revendicărilor.



Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST) susţine că protestează în numele a peste 3.500 de salariaţi din Sport şi Tineret. Conform conducerii SNST, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, funcţie, este plătit cu 1.300 lei net/lună.



Revendicările SNST sunt: egalizarea salariilor la nivelul maxim aflat în plata, conform Deciziei CCR nr.794/2016, reîncadrarea personalului conform Legii nr.153/2017 (diferenţiat pe funcţii, răspundere, vechime), plata muncii în zilele de sâmbătă şi duminică, sărbătorile legale şi a orelor suplimentare, acordarea sporului de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul naţional, acordarea sporurilor - aplicarea regulamentului de sporuri, egalizarea salariilor celor din federaţiilor sportive naţionale, la nivelul celor din subordonatele MTS, acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii federaţiilor sportive naţionale, suplimentarea numărului de angajaţi, deblocarea posturilor vacante şi prelungirea contractului colectiv de muncă.