”Nesimțita afacere PSD cu aparate de marcat”. Un fost șef ANAF vorbește despre scandalul cu AMEF-uri

Fostul şef al ANAF, Gelu Diaconu, avertizează “asupra nesimtitei afaceri PSD cu aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) pe seama contribuabililor, în special a celor mici si mijlocii”.

Gelu Diaconu a publicat, pe site-ul său, un mesaj despre monopoliştii de pe piaţă, promovaţi mediatic de finanţiştii tehnocrati şi atent "selectați" astazi de ANAF şi Teodorovici, care au impus costuri enorme contribuabililor.

"Imediat ce a fost asumata masura introducerii AMEF, in mod firesc au aparut “lobbystii” sau “agentii de influenta” pe la portile MFP/ANAF, ale Ministerului Comunicatiilor, la avizatorul tehnic Institutul de Cercetare-Dezvoltare in Informatica, la Guvern, etc.

Va rog sa observati ca am scris mai sus “in mod firesc” si va asigur am fost usor malitios! Vorbim despre o piata pusa in carca operatorilor economici intr-un termen scandalos de scurt de peste 200 de milioane de euro!!!

Pe scurt, rolul acestor persoane, altfel politicoase si excelent pregatite profesional, era de a-si promova inca din faza de reglementare caracteristicile propriilor produse si de a grabi introducerea masurii. Acestea sunt faptele pe care, cu malitiozitate indulgenta, le putem considera firesti.

Nefiresc, daca nu ilegal de-a dreptul, este atragerea unor oficialitati din MFP si alte structuri guvernamentale in acest proces. Acestia aveau sa devina extrem de vocali in mass-media sau pe la tot soiul de seminarii-sindrofii, prezentand introducerea AMEF ca fiind panaceul universal anti-evaziune.

De fapt acestia au facut posibila CACEALMAUA de astazi, pe care v-o prezint in continuare si care ii costa de-i ustura la piele pe operatorii din economia reala si CARE NU ADUCE BENEFICII NICIUNUI PRODUCATOR DE CASE DE MARCAT DIN ROMANIA si nici NU VA AVEA IMPACT IN REDUCEREA EVAZIUNII.

Aceasta “revolutie tehnica antievaziune” a fost prezentata in repetate randuri celor doua categorii de specialisti din cadrul ANAF: cei din domeniul IT, care trebuiau sa asigure suportul tehnic al stocarii si prelucrarii informatiilor si cei de la ANTIFRAUDA si INSPECTIE FISCALA, ca principali beneficiari ai noilor informatii dobandite operativ.

In toate aceste prezentari, s-au exagerat de multe ori efectele benefice ale introducerii AMEF", a scris Diaconu, pe site-ul său.