Cu tancul prin.. lanul de orz. Ce spune Gabriel Leș, ministrul Apărării

Momente de groază, dar și distracție pentru niște agricultori, care s-au trezit pe câmp cu un întreg batalion de tancuri în mijlocul culturii de grâu. Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a recunsocut că armata a primit coordonatele greșite.

Un incident ciudat a fost sesizat de mai mulţi locuitori din zona localităţii Feteşti, judeţul Ialomiţa. Militarii care iau parte la un exerciţiu NATO de amploare au intrat cu tancurile în culturi agricole private, semănând panică printre muncitori.

Agricultorii care munceau pe un teren din localitatea ialomiţeană Feteşti au filmat joi, 20 iunie, o adevărate invazie de tancuri prin culturile de grâu, floarea soarelui şi porumb. Oamenii spun că au încercat să discute cu soldaţii aflaţi în vehiculele militare, dar că aceştia i-au ignorat şi au continuat înaintarea prin culturi. Proprietarul terenului a reclamat incidentul Poliţiei. Oamenii legii au apărut după o vreme şi le-au spus localnicilor că este vorba despre un exerciţiu NATO, iar militarii au greşit coordonatele intrând din greşeală pe terenul privat. Oamenii locului mai spun că militarii ar fi început să tragă cu gloanţe oarbe în timpul exerciţiului, motiv pentru care muncitori care se aflau la staţia de taxare din Feteşti s-ar fi speriat şi ar fi luat-o la fugă.

Proprietarul terenului agricol a descris incidentul pentru Realitatea TV. „În jurul orei 13.30, în timp ce eram la recoltat la cultura de orz, în apropierea noastră, într-o zonă recoltată cu porumb şi florea soarelui, am auzit bubuituri şi semnalizări de fum, crezând că a luat foc. Ne-am deplasat repede şi acolo am dat peste maşinile armatei, care făceau un exerciţiu în interiorul culturii noastre.



Nu ştiam că e un exerciţiu NATO. Oamenii au intrat în panică. Noi nu am fost anunţaţi de nicio autoritate. Noi am intrat în zonă, între tancuri, dar nu ne-au băgat în seamă, ne-au sfidat. Ei şi-au continuat exerciţiul. Intrau din floare soarelui în porumb, apoi în grâu. Am făcut semne cu mâna, am fost în apropierea tancurilor, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă. Noi am făcut un apel la 112. Am intrat în panică. Unii oameni au plecat de pe câmp de frică. Poliţia a reacţionat paşnic, nu păreau impacientaţi. Ulterior am primit un apel telefonic de la o persoană, în timp ce eu mă feream de tancuri să nu de apeste mine, care a spus că vom lua legătura şi că vom fi despăgubiţi. Nu ştiu cu cine ne va despăgubi. A fost ceva verbal. În jurul orei 17.30 au plecat de pe câmp. În acest timp, ei au făcut operaţiunile, iar noi printre ei, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă. Scrie clar în procesul verbal că nu se pot face despăgubiri, pentru că la ora redacării armata înca era pe câmp", a declarat inginerul Liviu Mereuţă, proprietarul terenului, pentru Realitatea TV.

Ce spune ministrul Apărării?

Gabriel Leș, ministrul Apărării, a declarat pentru Realitatea TV că Armata își asumă greșeala, chiar dacă exercițiu a fost comun.

"Ne asumăm responabilitatea unui astfel de serviciu, cel mai mare, Saber Guardian, unde participă 13.500 de militari și peste 30.000 de militari de armata a fost o comsie la primaria și prezentat acolo toate documentele privind despăgubiri și vom stabili cum vom face asta.

Ne asumăm, este o greșeală a soldaților noștri. Nu eu am dat coodornatele greșit, este un exercițiu la care nu eu am făcut tactica. O să stabilim cine a greșit, nu pot să vă spun acum.

Au fost grupe mixte de militari SUA și români. Acest scenariu de exercițiu s-a făcut în comun, iar acea zonă a fost aleasă de Armata României", a declarat ministrul Apărării.