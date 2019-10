eMAG - Promotie deosebita in aceste zile

eMAG are o promotie foarte interesanta pentru electrocasnice.

eMAG – Lista tuturor produselor electrocasnice din promotie poate fi consultata AICI.

eMAG a dat startul unei promotii interesante pentru electrocasnicele mari care au preturi mici si transport foarte avantajos. Livrarea se faca pana in locul unde urmeaza sa fie instalat produsul electrocasnic, nu ca in cazul altor magazine online.

Am aruncat si noi o privire peste principalele categorii disponibile in aceasta promotie de la eMAG si am gasit o multime de oferte interesante pe care le impartasim cu voi, mai jos, in cadrul acestui articol:

eMAG – Aparate frigorifice

In cadrul categoriei de aparate frigorifice, la eMAG gasiti o multime de combine frigorifice dar si frigiedre, lazi frigorifice si congelatoare, frigidere de tip Syde by syde si vitrine frigorifice de toate tipurile. Ofertele sunt pentru numeroase brandul precum Heinner, Hansa, Indesit sau altele. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG – Masini de spalat rufe

In cadrul categoriei de Masini de spalat rufe gasiti mai multe modele de la producatori cunoscuti precum Beko, Star Light Electrolux, Hotpoint dar si altele. Modelele sunt de toate tipurile, masini de spalat rufe cu capacitate de 5-6 kg, dar si cu capacitate mare de 7-8kg, insa se gasesc si masini de spalat rufe cu 9kg si peste capacitate de umplere a cuvei. In plus, gasiti masini de spalat rufe cu uscator si masini de spalat rufe verticale. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Masini de spalat vase

Masinile de spalat vase sunt destul de rare in bucatariile romanilor, tocmai de asta preturile lor au devenit tot mai accesibile pentru ca tot mai multi sa isi poata permite acest aparat electrocasnic care nu reprezinta un lux ci o necesitate. La eMAG se gasesc la preturi bune atat masini de spalat vase normal cat si modele incorporabile dar si independente. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG – Incorporabile, aragaze si microunde

In aceasta categorie de electrocasnice de la eMAG gasiti atat cuptoare incorporabile dar si plite si aragazze, hote, cuptoare cu microunde normale si incorporabile. Toate ofertele sunt AICI.

eMAG – Climatizare

Oferte foarte bune se gasesc si in categoria de climatizare de la eMAG: de la centrale termice, convectoare electrice, aparate de incalzire, aparate de aer conditionat si aparate de filtrare aer. Toate sunt disponibile AICI.

eMAG – Electrocasnice mici

Ultima categorie pe care v-o recomandam este cea de electrocasnice mici unde gasiti la eMAG aspiratoare fara sac, aspiratoare cu sac dar si aspiratoare verticale si roboti de aspirare, aspiratoare cu spalare de mana si de geamuri, fiare de calcat, statii si aparate de calcat cu abur, masini de cusut, espressoare, cafea si ceai, roboti de bucatarie si masini de tocat, aparate de gatit, blendere, tocatoare, mixere si aparate pentru prepararea micului dejun. Ofertele sunt AICI.