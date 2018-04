eMAG Lichidare de stoc – Top 5 cele mai CRAZY oferte de telefoane mobile

eMAG Stock Busters este o promotie de lichidare de stoc ce vizeaza si telefoanele mobile. Ofertele sunt cu adevarat crazy.

eMAG Lichidare de stoc – Lista tuturor ofertelor din campania Stock Busters poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Lichidare de stoc pentru cele mai interesante telefoane mobile ale momentului de la Samsung si Apple. Preturile pot fi mari de multe ori pentru telefoanele de ultima ora, insa acum puteti beneficia de reduceri de pana la 44% pentru telefoane de lux.

eMAG Lichidare de stoc – Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Lichidare de stoc pentru unul dintre cele mai ravnite telefoane mobile din toate timpurile. Este vorba despre super gadgetul Samsung Galaxy S7 care are o memorie de 32GB si functia 4G. Telefonul mobil aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare. Este un telefon ce beneficiaza de 44% reducere, lucru unic in istoria acestui telefon. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Lichidare de stoc – Telefon Apple iPhone 8

Continuam cu un telefon de generatie ceva mai noua, insa cu pret la fel de invechit si redus. Apple iPhone 8 beneficiaza in campania de stock Busters de la eMAG de o reducere de 14% din pret dar si de un cadou special la achizitionare. Telefonul e cel dotat cu 256GB memorie si oferta completa si detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Lichidare de stoc – Samsung Galaxy S8

Revenim in galaxia celor de la Samsung pentru a va recomanda unul dintre cele mai bune telefoane mobile de pe piata care prezinta un raport calitate/pret foarte avantajos si imbatabim. Telefonul nu mai este varf de gama, insa are un pret excelent si tehnologie foarte actuala care face fata oricarei provocari. Telefonul are 64GB spatiu de stocare si fucntie 4G pentru internet si transfer de date de mare viteza. Oferta cu 26% reducere o gasiti AICI.

eMAG Lichidare de stoc – Apple iPhone 7

Pentru fanii telefoanelor mobile de la Apple, va recomandam cel mai bun pret pentru iPhone 7 pe care il gasiti acum la eMAG Stock Busters. Oferta are o reducere de 21%, nemaintalnita pana acum. Este vorba de unt elefon iPhone 7 cu spatiu de stocare de 32GB, Jet Blakc, foarte avantajos si foarte apreciat. Oferta deliata o gasiti AICI.

eMAG Lichidare de stocuri – iPhone 6s

Ultima oferta pe care v-o prezentam de telefon mobil de top de la eMAG Stock Busters este pentru modelul iPhone 6s, un telefon mobil special conceput pentru a fi mai ieftin si a oferi tehnologie de ultima ora la un pret avantajos. Telefonul are cea mai mare reducere dintre telefoanele de top la eMAG, discount de 27%. Este un telefon cu spatiu de stocare de 32GB, suficient pentru a stoca toate aplicatii, fotografiile, jocurile si filmuletele de care ai nevoie. Oferta completa si detaliata poate fi gasita AICI.