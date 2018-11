eMAG – Ce se-ntampla saptama asta!? Trei categorii majore au reduceri

eMAG a trecut cu bine peste socul preturilor de Black Friday si acum ne tine in priza cu alte reduceri, de data asta doar pentru trei categorii principale de produse.

Ne-am documentat in privinta ofertelor de la eMAG in aceasta saptamana, prima de dupa Black Friday si am observat o tendinta de scadere importanta de preturi pentru trei categorii importante de produse: telefoanele mobile Samsung, Televizoarele 4K ULTRA HD, dar si laptopurile cu Windows preinstalat.

Va redam mai jos cele mai importante produse din fiecare categorie de la eMAG:

eMAG – Telefoanele mobile Samsung

Prima categorie de care ne ocupam in detaliu este cea a telefoanelor mobile Samsung care se comercializeaza la eMAG. Iata 5 dintre cele mai interesante:

1 Samsung Galaxy J6 care are functie Dual SIM – Reducerea de pret e un record de pana acum 27% - Oferta este AICI.

2 Samsung Galaxy A6, varianta de telefon 2018 are functie Dal SIM si o reducere impresionanta de 41%. Oferta o gasiti AICI.

3 Telefonul Samsung Galaxy S9 nu putea sa lipseasca din oferta. Are functie Dual SIM si memorie de 64GB. Oferta detaliata este AICI.

4 Galaxy S8 de 64GB si cu functie 4G are o reducere mare, asemanatoare cu cea de Black Friday – discount de 37% pe care il gasiti AICI.

5 Telefonul Samsung Galaxy Note 9 are dual SIM si e foarte spectaculos atat ca tehnica dar si ca pret. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Televizoarele 4K ULTRA HD care se vand ca paine calda

Trecem acum si la televizoarele care se vand la eMAG cu preturi ametitor de mici. Reduceri impresionante pentru cea mai noua si mai puternica tehnologie de pe piata: 4k ultra hd.

1 Televizor LED Smart Samsung cu diagonala de 100cm, este cel mai popular televizor de pe site. Pretul sau foarte avantajos este AICI.

2 Alt televizor, de la Smart Andorid LED SOny Bravia ce are o diagonala generoasa de 123,2cm. Ofertele sunt AICI.

3 Smart Sony Bravia este cel mai popular televizor cu diagonala de 139cm. El are o reducere de 46% care il face foarte accesibil. Oferta o gasiti AICI.

4 Philips – Televizor cu ecran de tip LED ce are diagonala de 139cm si sistem de operare Android, are reducere mare de pret si un cadou surpriza. Pretul exact si detaliile le gasiti AICI.

5 Horizon – Televizorul cel mai ieftine cu rezolutie 4K ULTRA HD, dar si functii smart incluse in pret si o diagonala de 102 cm. Esti curios? Gasesti pretul AICI.

eMAG – laptopuri la promotie in aceasta saptamana

Laptopurile au scazut foarte tare in ultima perioada si e momentul cel mai bun din an pentru o achizitie. Drept dovada aveti urmatoarele 5 exemple din oferta eMAG.

1 Laptop 2 in 1 de la Kiano Elegance este unul dintre cele mai ieftine si cel mai popular si vandut laptop. Are procesor Intel Atom de 1.92Ghz, detaliile sunt AICI.

2 Laptop Asus cu procesor Intel Celeron de pana la 2.4 Ghz cu reducere de 50% din pret si office 365 dar si Windows preinstalat. Detaliile ofertei sunt AICI.

3 Laptop Lenovo Idea Pad cu procesor Intel Pentrium n4200 de pana la 2,5 Ghz, 15.6 inch, 8gb memorie si spatiu de stocare de 1TB. Intel HD Graphics 505 si Windows 10 preinstalat. Toate detaliile sunt AICI.

4 Trecem la artileria grea cu un laptop Dell Inspirion 3576 cu procesor Intel Core i5 de 3.4 Ghz Kaby Lake R, 15.6 inch, full hd rezolutie, 4gb memorie, 1 TB spatiu de stocare. Detaliile oferte le gasiti AICI.

5 Laptop ultraportabil Asus ZenBook cu procesor Intel Core de 3.4 Ghz I5, pe o arhitectura Kbay Lake R, 14 inch, full hd, 8gb spatiu de stocare 25 GB SSD, Intel UHD Graphis 620 placa video si un sistem Windows 10. Oferta completa e AICI.