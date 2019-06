Edu.ro - Evaluarea Nationala - Subiecte complete la Romana. Ce a picat la subiectul I

Edu.ro - Evaluarea Nationala a avut astazi prima proba, cea la Limba si Literatura Romana. Subiectele au fost de dificutate medie si elevii s-au descurcat destul de bine.

Edu.ro - Evaluarea Nationala - Iata ca au fost publicate si subiectele la prima proba:

Iata ce au avut elevii de rezolvat:

Subiectul 1:

Citeste urmatorul text:

Mihai (care a urmarit atent toata conversatia): ce-ar fi sa mergem dupa-masa la un film? (Nu raspunde nimeni.)

Zamfir (lui Sergiu): Stiu ca nu admiti sa ma mai amestec in pregatirea ta, dar cu noptile pierdute ai putea s-o lasi mai moale totusi.

Sergiu: Ai dreptate, nu-mi place sa te amesteci.

Claudia: Daca nu te porti ca un baietel cuminte, domnul Zamfir o sa te traga de urechi (...)

Sergiu ( enervat, ridicandu-se): Eu nu sunt (...) un petrecaret. Si mai terminati odata cu dadaceala si cu pretentiile astea. (Intra in apartamentul lui, trantind violent usa.)

Claudia (incearca sa deschida usa, dar e incuiata): Sergiu, deschide si cere-ti imediat scuze. (pauza.) Altfel plec. (Niciun raspuns. Claudia isi culege poseta de pe masa si se indreapta spre iesire.) (...)

Zamfir: Am impresia ca nu prea merg grozav lucrurile intre ei. (...)

Mihai: Nu stiu (...) Trebuie sa fie altceva.

Zamfir: Ce vrei sa spui?

Mihai: Ca si eu sunt ingrijorat pentru el. S-a schimbat mult de la intoarcere si-i sare tandara din orice. Ca sa-ti spun drept, nici nu stiu cum sa ma mai port cu el.

Zamfir: Nu cumva are dreptate cand banuieste ca-l menajezi?

Mihai: Nu, asta nu-i adevarat, dar...

Zamfir: Asculta, baiatule, pe mine n-are rost sa-ncerci sa ma duci cu vorba. Si eu mi-am dat seama ca atunci cand ti-a facut semn sa-l depasesti puteai s-o faci. (Mihai tace.) De ce taci? (...) Sportul e sport si ceea ce faci tu o fi fratesc, dar e nesportiv si neserios.

Mihai: Zau, nene Zamfir, ca n-o fac anume. Desi e limpede ca nu-i in forma lui cea mai buna; nu ma pot pune cu Sergiu. (Pauza.) Si acum are nevoie mai mult ca oricand de incredere in el.

Zamfir: Pentru asta trebuie ambitionat, nu inselat. Fagaduieste-mi ca la antrenamentele urmatoare ai sa dai tot ce poti. Sa vezi cum il dezmortim!

Mihai: Bine, o sa incerc.

Sergiu (intrand): De ce taceti? Tot despre mine vorbeati? Alt subiect de conversatie nu mai gasiti? (Se infurie treptat.) Terminati odata sa va holbati la mine. (...) (Lui Mihai. Are un ton rece, profesoral, dar sub care se ascunde o mare solicitudine*.) Te-am urmarit foarte atent zilele astea. Esti in progres vizibil. Ai castigat un fuleu* remarcabil si un ritm de ceasornic. Dar nu trebuie sa uiti ca pentru alergatorul de cursa lunga instalarea intr-un stil fix poate fi primejdioasa. Mai ales cand ai adversari de talie. Cred ca ar trebui sa ajungi la o alternanta care sa-ti permita...

(Pe aceasta replica neterminata se stinge incet lumina. E seara. Scena e luminata discret. (...))

Horia Lovinescu, Ultima cursa.

*solicitudine – atitudine plina de grija, de bunavointa

*fuleu – alergare in pas mare, mainile miscandu-se in ritmul picioarelor

Scrie raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos.

1 Noteaza cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: fagaduieste, primejdioasa.

2 Mentioneaza un rol al cratimei in secventa ‘n-are rost’.

3 Explica modul de formare a cuvintelor subliniate din secventa:

Zamfir (lui Sergiu): Stiu ca nu admiti sa ma mai amestec in pregatirea ta (...).

Claudia: Daca nu te porti ca un baietel cuminte, domnul Zamfir o sa te traga de urechi.

4 Transcrie doua cuvinte care contin diftong din secventa: Si mai terminati odata cu dadaceala si cu pretentiile astea. (Intra in apartamentul lui, trantind violent usa.)

5 Formuleaza, in cate un enunt, doua idei principale/secundare din textul dat.

6 Precizeaza intr-un enunt, un motiv pentru care Zamfir crede ca Sergiu trebuie ambitionat.

Redacteaza o compunere de minimum 150 de cuvinte, in care sa motivezi apartenenta la genul dramatic a textului dat.

In compunerea ta, trebuie:

- sa precizezi doua trasaturi ale genului dramatic;

- sa prezinti detaliat doua trasaturi ale genului dramatic, valorificand fragmentul dat;

- sa ai un continut adecvat cerintei;

- sa respecti precizarea privind numarul minim de cuvinte.