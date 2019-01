Gheorghe Stan, noul şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat luni, 28 ianuarie, cu 11 voturi "pentru", noul şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, în persoana procurorului Gheorghe Stan.

Şedinţa de luni a început cu propunerea formulată de judecătoarea Andreea Chiş, de anulare a rezultatelor concursului, pentru că din comisia de concurs a lipsit reprezentantul Secţiei pentru procurori a CSM. Procurorii CSM au refuzat să-şi desemneze un membru în comisia de concurs, ceea ce ar duce, potrivit judecătoarei Chiş, ar duce la nulitatea concursului.

Propunerea judecătoarei Andreea Chiş a fost combătută de judecătoarea Gabriela Baltag, care a amintit o solicitarea formulată de judecătoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea.

"În cursul zilei de azi, membri plenului au primit un memoriu din partea unui doamne judecător, Florica Roman, care pledeaza pentru validarea procurorului sef al sectiei speciale. Nu o sa reamintesc. As vrea numai sa va spun ca in cele 6 pagini de pledoarie pentru validare, cu argumente la fel de legale ca ale comisiei, m-as fi asteptat din partea doamnei judecător Chiş să aminteasca un argument din documentul doamnei care a trecut alaturi de alti magistrati printr-o experienta. Arata doamna judecator care sunt avantajele acestei sectii. M-as fi gandit când ati facut 4 pagini de argumente impotriva sectiei, ca asta e realiatea, dumneavoastra ati fost mereu o oponenta deschisa a acestei sectii. M-as fi asteptat sa faceti verificari ca sa stiti de ce aceasta comisie nu a avut o componenta totala", a afirmat judecătoarea Baltag.

În replică, Andreea Chiş a afirmat că a ridicat o problemă de drept, nu despre o persoană. "Am exprimat temerile colegilor care m-au ales. Tocmai petrnu ca am avut tot felul de discutii, cine ar fi cel mai potrivit sa examineze procurorii sefi si procurorii care compun aceasta sectie, in sedinta sectiei de judecatori am zis ca e mai potrivit CSM decat ministrul si am acceptat sa fiu pe buletinul de vot, validând astfel aceasta comisie. Singurul lucru pe care va rog e sa incercam sa discutam problemele de pe masa si nu oamenii", a declarat Chiş.

"Asta discutam. Problemele de pe masa sunt problemele oamenilor. Suntem la momentul adevarului. Doamna preseedinte ne-a intrebat vineri, dvs ati spus ca nu vreti sa spuneti nimic in comisie, ci in plen. Probail dorind sa impresionati o parte a auditoriului. Ati refuzat sa vorbiti in comisie", a răspuns Gabriela Baltag.

Împotriva problemei invocate de Andreea Chiş s-a exprimat şi Victor Alistar, reprezentant al societăţii civile în CSM.