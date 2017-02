DOVEZILE care arată că s-a încercat spargerea protestelor

Sticle incendiare la Protest

Aproximativ 60 de huligani au fost reţinuţi şi duşi la secţia 4 de Poliţie pentru primele investigaţii, după ce au încercat să deturneze protestele paşnice de miercuri seară din faţa Guvernului. Reprezentanţii Jandarmeriei au descoperit mai multe sticle care conţineau celebrul "cocktail Molotov", o bombă incendiară artizanală, un amestec din anumite produse inflamabile.

Reprezentanţii Jandarmeriei au descoperit mai multe sticle care conţineau celebrul "cocktail Molotov", o bombă incendiară artizanală, un amestec din anumite produse inflamabile (vezi foto şi video mai jos).

În urma violenţelor pe care membrii galeriilor de fotbal le-au generat, au fost răniţi 6 jandarmi, iar mai multe persoane prezente la protestele din Piaţa Victoriei au fost afectate de gazele lacrimogene folosite de forţele de ordine contra agitatorilor.

Totul a început după ce mai multi suporteri au aruncat cu torţe şi petarde înspre cordonul de jandarmi. Imediat, forţele de ordine au riportat cu gaze lacrimogene.

După ce mulţi dintre manifestanţi s-au retras, conflictul dintre jandami şi ultraşi a continuat. Protestatarii paşnici au făcut însă scut. Ei s-au luat de mâini şi s-au pus intenţionat în faţa forţelor de ordine pentru ca persoanele violente să nu mai arunce cu petarde înspre jandarmi.

Dar violenţe au continuat în ciuda strigătelor pieţei şi a scutului uman făcut. Suporterii echipelor de fotbal au distrus apoi tot ce le-a ieşit în cale.

În flăcările puse de ultraşi a ars şi o bucată de pancartă pe care era scris „CONŞTIINŢA”, un cuvânt care a rămas parcă dovadă că, la un moment dat, în Piaţa Victoriei a fost un protest decent.

În urma incidentelor, mai multe persoane, inclusiv din rândul protestatarilor, au fost rănite. Iar zeci de suspecţi au fost ridicaţi de oamenii legii. Asupra lor, jandarmii au găsit inclusiv sticle incendiare ce urmau să fie folosite la protest.

SRI a informat MAI cu privire la intenția unor persoane de a deturna protestul

Serviciul Român de Informații precizează că a informat din timp Ministerul Afacerilor Interne cu privire la intenția unor persoane de a deturna protestul de miercuri, sesizând pericolul unor elemente extremiste.

'In legatura cu afirmatiile aparute in spatiul public referitoare la informarile SRI cu privire la protestele din data de 1 februarie 2017, facem urmatoarele precizari:

Serviciul Roman de Informatii a actionat potrivit competentelor legale detinute, datele si informatiile obtinute cu privire la intentiile de organizare sau deturnare a actiunilor publice de protest din centrul Capitalei fiind transmise operativ institutiilor legal abilitate sa intervina pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice.

In aceasta situatie a existat un schimb de informatii operativ, potrivit procedurilor stabilite la nivelul institutiilor, cu Ministerul Afacerilor Interne, la nivelul Secretarului de Stat Stefu Viorel si Bogdan Despescu - IGPR, precum si la nivelul Jandarmeriei si SPP.

Conform Legii 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata in 2014 si Legii nr. 14/1992 SRI are competente pentru obtinerea de date necesare prevenirii si contracararii activitatilor extremiste. Pe aceasta zona, SRI nu a avut surprize operationale. SRI nu are competente in ceea ce priveste manifestarile gruparilor ultras, insa daca se obtin date de interes pentru institutiile cu atributii pe ordine publica acestea sunt furnizate cu celeritate, asa cum s-a intamplat in cazul protestelor din data de 1 februarie din Capitala'', se arată în comunicatul SRI.