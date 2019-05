DIICOT a clasat dosarul accesării ilegale a semafoarelor din Capitală

Scandalul accesării ilegale a semafoarelor din Capitală a ajuns la final.

Potrivit unei informații obținute în exclusivitate de Realitatea TV, procurorii DIICOT au închis dosarul fără să pună pe cineva sub acuzare. Controversele au început după ce, la finalul anului trecut, Primăria Capitalei a anunțat că sistemul de semaforizare a fost atacat.

După jumătate de an de anchetă, procurorii DIICOT au decis că acuzațiile lansate de autoritățile locale nu pot fi probate. Nu a fost singurul hop de care s-au lovit oamenii legii.

"Cercetarile procurorilor au fost ingreunate si de aparatura veche a sistemului de semaforizare, care are piese din 1986. acestea nu pastreaza date legate de accesare. Anchetatorii antimafia invoca si faptul ca s-a intervenit de mai multe ori dupa incident, legal, de angajati, pentru a repune in functiune semaforul. Doar ca acest lucru a modificat chiar locul in care procurorii trebuiau sa faca cercetari. Așa că, în lipsa unor probe clare, care să arate că sistemul de semaforizare a fost accesat ilegal, nu se poate dovedi că dereglarea a fost provocată de o mână criminală, reiese din documentul obținut de Realitatea TV. Prin urmare, dosarul a fost închis", a transmis corespondentul Realitatea TV.

La finalul anului trecut, când au anunțat că au făcut plângere penală, autoritățile au susținut că sistemul de semaforizare a fost atacat, lucru care ar fi putut pune în pericol siguranța cetățenilor.

La scurt timp după eveniment, autoritățile au anunțat că au suplimentat numărul polițiștilor locali din intersecții.