Doina Gradea i-a dat în judecată pe Dragoș Pătraru și pe un fost producător TVR

Doina Gradea

Doina Gradea, șefa TVR, i-a dat în judecată pe Dragoș Pătraru, realizator Starea Nației, și pe Septimiu Sărățeanu, fost producător la TVR.

Doina Gradea s-a arătat deranjată de faptul că Dragoș Pătraru a publicat pe site-ul său o serie de înregistrări cu mai multe fragmente de discuții pe care acesta le-a avut, printre alții, chiar cu Doina Gradea, Preşedinte-Director General al TVR, a notat paginademedia.ro.

Septimiu Sărățeanu, fost producător la emisiunea 1 Matinal, până în luna aprilie a acestui an, a scris la acea vreme pe Facebook că nu i-a mai fost prelungit contractul cu TVR pentru că nu a fost "yesman".

Totodată, Septimiu Sărățeanu i-ar fi dat, în luna mai, lui Dragoș Pătraru, "mostre de mesaje" de pe Whatsapp, primite de la Doina Gradea, conform paginademedia.ro.

Fragmente din discuțiile dintre Doina Gradea și Septimiu Sărățeanu au fost postate pe patraru.ro.

Vineri, 16 februarie, ora 07.00:

Doina Gradea: V-ați trezit? Ce e intrarea asta?

Septimiu Sărățeanu: Suntem pe avarie. Nu am putut să facem intrarea obișnuită. Un videowall s-a f…, iar Andra se simte rău, a fost la un pas să nu intre.

D.G.: Eu spuneam că ai ratat intrarea, tu spui altele. A fost greșeală, au stat două-trei secunde vorbind altceva.

S.S: A fost și greșeală, evident, dar pe fondul unor probleme. Videowall stricat, nu ne-a permis să facem intrarea normală. Ei au cerut genericul mai devreme, regizorul de emisie nu a înțeles și a tăiat și aiurea în butoane. S-a stricat cu trei minute înainte de emisie. E a nu știu câta oară când se întâmplă.

D.G. Și Costache… hm…

Luni, 5 martie, ora 08.08:

D.G: Nu aveți pe nimeni că comentați premiile Oscar?

S.S: Ba da, la 9,15, Irina Margareta Nistor.

D.G: După ce a fost peste tot. Ok.

Luni, 12 martie, ora 6,34:

D.G: Intrare ratată.

S.S: Nu am avut ingest până la 6,20, nu pot fi și regizor de emisie, nu pot să mă ocup și de coordonări și de conținut. Editorii de montaj dorm efectiv în grup, vino și vezi.

D.G: Fă raport! Nu trebuie să vin eu să văd. Mă ocup de altele. Aștept raport azi, altfel degeaba vorbim. Rezultatul e ce vedem.

S.S: Ok, mai important este ceea ce nu vedeți și care se răsfrânge asupra produsului.

D.G: Mai important e că după un an jumate spui fix aceleași lucruri.

S.S: Pentru că nu s-a schimbat nimic, ci doar vin lucruri în plus, fără a se ține cont de infrastructură. Fac tot ce ține de mine să iasă cât mai bine.

Miercuri, 14 martie, ora 06.32:

D.G: A murit Stephen Hawking. E pe toate agențiile, ai imagini câte vrei. Nu pricep ce faceți.

S.S: Fac externele. A zis Chioțea pe gură, la 06,35, până vin imaginile.

D.G: Era de la 6, pe toate agențiile. Ok.