Diferența dintre demență și Alzheimer

Dementa este un termen general dat unui set de simptome ce include pierderi grave de memorie, o scadere semnificativa a abilitatii de a rationa si a comunica. Aceste simptome sunt prezente mai frecvent in randul persoanelor in varsta.

Diferența dintre demență și Alzheimer. In schimb, Alzheimer este o boala specifica, identificata de catre medicii specialisti ca fiind cea mai frecventa cauza a declansarii dementei, conform well.blogs.nytimes.com.

Desi multe boli pot provoca dementa, Alzheimer este cauza principala a declansarii dementei in procent de 80% dintre cazuri, motiv pentru care termenii sunt folositi in mod alternativ in studiile de specialitate, este de parere Heather Snyder, directoarea operatiunilor medicale si stiintifice din cadrul institutului american Alzheimers Association.

Intr-un interviu acordat pentru New York Times, aceasta a declarat ca intrebarea privind diferentele dintre Alzheimer si dementa apare frecvent, intrucat se intampla ca pacientii sa primeasca initial un diagnostic de dementa, urmat de o evaluare ce da diagnosticul specific cauzei declansarii dementei, respectiv Alzheimer pentru cele mai multe dintre cazuri, si de aceea acesti doi termeni pot fi confundati.

Diferența dintre demență și Alzheimer. Cea de a doua forma cea mai comuna de dementa este dementa vasculara, cauzata de un accident vascular cerebral sau de un flux sangvin scazut la nivel cerebral.

Alte boli care pot cauza dementa includ boala Hungtington, boala Parkinson si boala Creutzfeldt-Jakob. De asemenea, trebuie precizat faptul ca unii pacienti pot suferi de mai multe forme de dementa, conform medlife.ro.

Dementa este cauzata, in general, de deteriorarea celulelor creierului.

Diferența dintre demență și Alzheimer. La boala Alzheimer, dementa progreseaza pana la punctul in care pacientii nu isi pot desfasura activitatile ce tin de rutina de zi cu zi, nu mai pot comunica, nu se mai pot deplasa si, in unele cazuri extreme, chiar nu mai sunt capabili sa inghita alimentele ce le sunt servite.

Cu toate ca unele tratamente specializate pot scadea numarul de simptome, precum si intensitatea acestora, boala continua sa progreseze si nu poate fi vindecata in totalitate.

Alte forme de dementa pot fi tratate, motiv pentru care simptomele observate trebuie sa fie evaluate inca de la primele semne de catre un medic specialist.

Diferența dintre demență și Alzheimer. Deficientele de vitamine si minerale, problemele glandei tiroide, tumorile cerebrale, depresia, consumul excesiv de alcool, efectele secundare ale unor medicamente, dar si unele boli infectioase pot provoca forme reversibile de dementa.

O alta forma tratabila de dementa este o afectiune cunoscuta sub numele de hidrocefalie cu presiune normala - cauzata de acumularea de lichid cefalorahidian in creier - ce poate fi ameliorata prin implantarea, pe cale chirugicala, a unui dispozitiv ce ajuta scurgerea lichidului in exces. Acest tip de dementa este insotita adesea de dificultati locomotorii si incontinenta urinara.