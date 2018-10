Dieta de weekend. Slăbeşti rapid cu regimul celor două zile pe săptămână

Dieta numita "de week­end" ne ofe­ra ocazia ex­celenta de a scapa de cate­va kilo­gra­me si, in acelasi timp, de a ne detoxifia. Re­zul­tatele se vor vedea cu ochiul liber: kilo­grame pe minus, pie­le mai supla, fara "impu­ritati", iar oboseala dis­pare.

Dieta se tine doar 2 zile pe sapta­mana, astfel:



Micul dejun: un pahar de suc de fructe proaspat stors (de ex. portocale, sau zmeu­ra), o ceasca de fulgi de ovaz, 50 g migdale crude.



Pranzul: o farfurie de salata de fructe de sezon (piersici, caise, necta­rine, mere etc.) la care adau­gati 100 g nuci maruntite, care se consuma ime­diat cand se prepara.



Cina: o farfurie de supa de le­gu­me fierte (dovlecei, fasole verde, morcovi, telina, rosii, ceapa etc), asezonata cu patrunjel si marar proas­pete, tocate, piper macinat si alte condimente preferate. Nu se adau­ga sare si niciun fel de grasime.



Intre mese, ca gustare: suc de grapefruit, suc de rosii in orice canti­tate. De asemenea, apa plata cel putin 2 litri pe zi. Sunt permise ceaiul de plante si cafeaua nein­dul­cite.



Nutritionistii sugereaza sa se evi­te efortul fizic prea intens in a­ceas­ta pe­rioada, scrie formula-as.ro.