Dieta de detoxifiere cu verdețuri de primăvară

Te simţi obosit după o iarnă lungă şi grea? Atunci ai nevoie de o cură de vitaminizare cu verdeţuri de primăvară, care au şi rolul de a detoxifia în mod natural organismul.

Salata verde, urzicile şi ştevia sunt numai câteva dintre verdeţurile care se găsesc acum în pieţe, ele fiind un adevărat izvor de sănătate. Din acest motiv ar trebui să se regăsească zilnic pe masa noastră, scrie incomemagazine.ro.

Salata verde

Bogată în săruri minerale de iod, magneziu, fosfor, zinc şi arsenic, dar şi în vitamine, A, B, C, D şi E, salata verde oferă imunitate organismului, iar datorită conţinutului de clorofilă are un rol antianemic. Studiile arată că un consum mare de salată verde diminuează riscul de apariţie a cancerului, iar elementele antioxidante, vitamina C, E, provitamina A, şi seleniul ajută la prevenirea degenerării celulelor şi la menţinerea elasticităţii vaselor de sânge. Prin conţinutul bogat de aminoacizi şi mucilagii, salata are şi un rol important în normalizarea digestiei şi a tranzitului intestinal, iar substanţele chimice din salată au un rol de hormon care sunt un sedativ excelent. În plus, mineralele din salata verde îmbunătăţesc activitatea rinichilor şi micşorează retenţia de apă din organism. Dacă veţi consuma salată verde seara, cu siguranţă veţi înlătura stresul, iar somnul va deveni mult mai liniştit. O puteţi consuma ca atare, în combinaţie cu alte legume de sezon sau sub formă de ciorbă (cu iaurt sau cu borş).

Urzicile

Sunt recomandate într-o serie de afecţiuni, de la cele ale rinichilor până la afecţiunile reumatismale. Ele conţin un număr mare de aminoacizi, vitamine - A, B2, C şi K - clorofilă, săruri minerale - calciu, magneziu, fier, siliciu - substanţe proteice, acizi - pantotenic şi folic. Mai exact, urzicile sunt indicate persoanelor care suferă de afecţiuni renale, ale prostatei şi vezicii urinare, în afecţiuni circulatorii, gastrice, hepatice şi intestinale, indigestii, în ascită, reumatism, gută, obezitate, astm bronşic, tumori şi profilaxia cancerului. Aşadar, urzicile vitaminizează şi remineralizează organismul, elimină starea de anemie, curăţă sângele de toxine şi îl fluidifică. Urzicile se pot folosi în mâncăruri (piure, tocăniţă, ciulama) sau sub formă de ceai ori tinctură.

Ştevia

Ştevia este considerată un adevărat vindecător pentru organism. Nu conţine calorii, dar este bogată în proteine, fibre, carbohidraţi, fosfor, zinc, calciu, potasiu, magneziu şi vitaminele A şi C. Această plantă acţionează ca un diuretic natural, ajutând organismul să elimine lichidele în exces. Totodată, are capacitatea de a regla nivelul glicemiei, de a scădea apetitul pentru dulciuri şi de a tempera pofta de mâncare, fiind indicată mai ales celor care suferă de diabet sau de hipoglicemie. Studiile arată faptul că ştevia este excelentă pentru stimularea energiei mentale şi fizice şi poate chiar înlătura bacteriile care determină apariţia cariilor dentare. În plus, ştevia ajută la digestie, reglează tensiunea arterială şi este un „ingredient” sigur în dietele de slăbire. S-a constatat faptul că persoanele care beau o ceaşcă de ceai de ştevie cu 30 de minute înainte de masă au un apetit scăzut, iar dacă vei bea ceai de ştevie ori de câte ori simţi nevoia de a consuma dulciuri, în numai o săptămână pofta exagerată va dispărea. În funcţie de preferinţă, ştevia poate fi consumată sub formă de ciorbă, mâncare cu orez, piure sau salată în combinaţie cu alte legume de sezon.