Dezvăluiri explozive din culise despre unitatea de elită DNA Ploiești, la emisiunea România 2019

În Vinerea Mare, Realitatea TV a difuzat o emisiune specială România 2019, filmată la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova din Ploieşti. Patronul Realitatea TV, Cozmin Gușă, a alocat un spațiu amplu "unității speciale DNA - SRI sau SRI - DNA, că nu se știe cum a fost până la urmă, care a decredibilizat, practic, lupta anticorupție în România, o șaradă care încă nu s-a finalizat", după cum însuși moderatorul emisiunii a explicat. Iar dezvăluirile au curs.

Invitații lui Cozmin Gușă au fost: Mircea Cosma, fost preşedinte CJ Prahova, care a mărturisit că "nu am mai fost de patru ani într-o emisiune televizată", Bogdan Toader, preşedinte CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, preşedinte PNL Prahova și prim-vicepreședinte PNL, Horia Victor Toma, candidat ALDE și fost primar Ploiești, George Simion, candidat independent europarlamentare, și Florian Bichir, scriitor și jurnalist.

În emisiune, a fost abordat un subiect care suscită un interes major: DNA Ploiești. Iar discuțiile din platou au scos la iveală informații de culise: complicitățile din jurul procurorului "Portocală", schema dosarelor care ar fi fost măsluite de procurorul Negulescu și planul secret al unității speciale DNA Ploiești.

Cozmin Gușă a deschis subiectul: "Vreau sa vorbesc despre celebra unitate militara DNA Ploiesti, un concept care la inceput a parut fantasmagoric.

Apoi, pe masura ce au aparut dovezi despre atrocitatile savarsite de catre procurorii de aici, coordonati de oameni din SRI-ul statului paralel al lui Maior si al lui Coldea, lumea a inceput sa analizeze, sa cerceteze. Mai apoi, marturiile confirmate ale unor oameni, fie protagonisti, fie martori si, in fine, in aceasta saptamana, inclusiv de decizia presedintelui Romaniei legata de celebrul Negulescu "Portocala", decretul de scoatere din magistratura. Treburile par clare. Si, bineinteles, nu se vor opri aici".

Patronul Realitatea TV a continuat: "Din unghiul meu, decredibilizarea si demantelarea luptei anti-coruptie s-au intamplat inclusiv din pricina acestei unitati militare DNA Ploiesti, cum o sa vedem, probabil, DNA Oradea, DNA Brasov. Domnule Deca, de la Brasov (nota redactiei: procurorul sef al DNA Brasov, Cornel David Deca), va rog, nu mai faceti plangeri la CNA. Daca aveti ceva de spus in apararea dumneavoastra, veniti la Realitatea. Nu vi se impune nimic, puteti participa la emisiuni. Sa ne faceti plangere la CNA este inutil si ne consumati si timpul nostru, si timpul lor. Deci, domnule Deca, pentru ca ati zis ca nu ati fost invitat, dar ati fost invitat, va invit oficial, cand doriti, sa discutati cu ce moderator de la Realitatea TV doriti, despre faptul ca ati avea dreptate".

Apoi, Cozmin Gușă i-a dat cuvântul lui Mircea Cosma.

"Ca unul care am trait in copilarie ce i s-a intamplat tatalui meu, vreau sa va spun ca ceea ce s-a intamplat in Romania, in perioada 2005-2018, depaseste cu mult ceea ce ne-am inchipuit noi ca se poate intampla si cat de mult pot sa evolueze rautatea, incultura si prostia in capul unora.

Daca ne uitam pe esenta programului Minerva, pe care nu l-am facut eu, ci face parte dintr-o strategie de globalizarea a unor oameni dovediti ca sunt condusi de un celebru multimiliardar, nu are rost sa comentez, ne dam seama ca acest program a urmarit si judetele bogate si foarte bogate ale Romaniei", a explicat Cosma.

În acel moment, Cozmin Gușă a intervenit pentru a clarifica lucrurile: "Programul Minerva este generat si de catre George Soros, ca sa spunem lucrurilor pe nume".

Mircea Cosma a continuat: "Programul Minerva este ceea ce s-a intamplat si pe vremea lui Hitler. Se cauta fiii unei natii, care au pregatire, experienta si care sunt patrioti si sunt scosi din joc. In locul lor vin oameni care nu stiu ce inseamna patrie, ideal national, interes national, ce e romanism".

Patronul Realitatea TV a completat: "Si una dintre uneltele prin care se poate face asa ceva este genul acesta de unitate militara specializata, care tinteste la comanda".

Mircea Cosma a aprobat: "Intr-adevar, a existat o lista, care tinteste judetele puternice. Pentru ca aceasta actiune trebuia sa paralizeze si cele 10 judete care duc in spinare Romania. Prahova duce 4 sau 5 judete, Clujul, Iasiul si Constanta duc la fel.

Daca va uitati, o sa observati ca lovitura principala a inceput la Cluj, cu presedintele CJ, Uioreanu (nota redactiei: fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, care ispășeste o pedeapsă de peste 6 ani pentru corupție), dupa care a continuat la Constanta, Prahova, Timis, Dolj, Brasov si asa mai departe. Nu am auzit ca ar fi probleme la Calarasi, la Ialomita, Giurgiu, judete care sunt cu 220.000 de locuitori si contributia lor la PIB este foarte mica.

Si, atunci, pentru ca nici noi nu am stiut ca puterea aleasa nu mai conduce Romania, ci o conduc uneltele unora si altora, care isi bat joc de puterea aleasa si aici l-au avut campion pe Basescu in distrugerea prestigiului si a prestantei puterii alese in Romania".

În acel moment, Cosma a început dezvăluirile. "Eu am o declaratie a fostului sef al SRI, Marin Constantin, care recunoaste. La momentul respectiv, l-a trimis ca sa il ajute pe procuror cu o solicitare de date catre SRI Ploiesti. Solicitarea, in acord cu protocolul incheiat intre institutii, parchet si SRI.

Tot el spune ca i-a prins pe 3-4 ofiteri in biroul lui Negulescu, facand dosarul lui Mircea Cosma. Celebrul "Portocala". Ofiteri de-ai sai. Si ii nominalizeaza: Pruna Eugen, care astazi este consilierul primarului Ploiestiului, ca a iesit la pensie si nu ii ajunge pensia, Tomescu Georgiana si Teodorescu Valentin, care astazi este prim-procuror la Campina si care normal ca trebuia sa ii ia pe Onea si pe Negulescu acolo, cu serviciul".

Fostul preşedinte CJ Prahova a adăugat: "Exista niste legende. Cum s-a creat unitatea de elita din Ploiesti. Legenda pleaca de la Harlau, Medias, Sibiu, Alba Iulia si vom vedea ca aceasta unitate de elita nu intamplator a avut sediul la Ploiesti.

Pana in 2014, nu am auzit nici de Onea, nici de Negulescu. Habar nu am avut cine sunt. Nu existau in peisajul public. Ulterior, documentandu-ma, sunt in stare sa scriu o carte. Vom vedea ca Negulescu, ca soldat, a fost in trupele SRI inainte de 1989, vom vedea ca este sprijinit politic de catre unul dintre cei mai buni deputati pe care ii are PNL, se numeste George Ionescu, cel mai bogat deputat din judetul Prahova si impreuna, sprijinindu-se, au zis: "Domne, noi suntem viitorul acestui judet, noi punem mana pe el, noi ii impachetam pe toti, noi ii impartim".

Cozmin Gușă a intervenit: "Cine este palaria?".

"Palaria este promisiunea, asta spune legenda, ca Lucica Onea trebuia sa devina primul adjunct al distinsei doamne al carei nume nu vreau sa il rostesc. Imi plac oamenii care poarta nume romanesti", a replicat Cosma.

"Lascu. Domnisoara Lascu", a lămurit patronul Realitatea TV misterul.

Cosma a confirmat: "Da. Nu vreau sa rostesc numele Kovesi, pentru ca eu, care sunt din Baia Mare, traduc "bolovanul" si zic ca m-a lovit bolovanul aflandu-ma in aceasta emisiune si nu are rost. Asa cum Ciolos inseamna mincinos sau mincinosul satului. Deci nu as vrea sa pomenesc numele, nu o cunosc, nu stiu cine e, dar sunt revoltat ca o directoare dintr-un minister din Romania, cum e si domnisoara Lascu, a facut obiectul activitatii Tarii Romanesti, Ardealului, Moldovei, Basarabiei trei ani de zile".

Concluzia a fost trasă de fostul preşedinte al CJ Prahova, care a încheiat cu o dezvăluire explozivă: "De ce s-a facut la Ploiesti? Pentru ca o grupare condusa de trei procurori, s-au hotarat sa fie ei oamenii care rezolva cele mai importante probleme ale Romaniei si sa isi puna galoane pentru viitorul lor luminos, chemand aici primul ministru, co-presedintele PNL, au avut tupeul sa zica ca il aduc si pe Tony Blair.

Deci, depaseste si gandirea normala a unui om normal ceea ce s-a intamplat la Ploiesti. Asa ceva...

S-au prezentat doi in birou. Eu plecam la Bruxelles. Si intra doi in birou ca sunt invitat la DNA. Intr-o ora si jumatate, am devenit, din presedintele ales de 200.000 de oameni, suspect, inculpat si arestat. Nu a durat mai mult. Tot vorbeau la telefon cu o doamna si ii spuneau ca nu este gata. De fapt, nu ajunsese presa centrala, din Bucuresti. Cand a ajuns presa centrala, am iesit afara in catuse. Pentru ce, nu stiu nici azi".





