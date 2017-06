Destinul lor pare scris cu AUR. Viaţa le dă TOTUL acestor zodii

Unele persoane pur si simplu se nasc sub o stea norocoasa. Spre deosebire de alti oameni, acestea au astrele de partea lor, asa ca succesul nu intarzie sa apara. Practic, nu prea trebuie sa faca mare lucru pentru a reusi in viata, fiindca soarta le ofera cam totul: bani, faima si o viata cu de toate.

Iata care sunt zodiile al caror destin este scris cu litere de aur:

Fecioara

Nativii Fecioara au totul. Poate nu stiai, dar aceasta zodie a dat pana acum cei mai multi miliardari. Analitici, tenace, perseverenti, obtin totul atat prin propria lor iscusinta, dar parca si ajutati de o mana divina. Isi doresc din tot sufletul sa fie in top si reusesc intotdeauna. Sufera rar de tot in dragoste, pentru ca de cele mai multe ori aleg rational.

Scorpion

A fost daruit cu capacitatea de a intelege lucrurile dincolo de aparente. Are o intuitie deosebita, care il ajuta sa detecteze oportunitatile sau afacerile avantajoase. Cand are un vis, nimic nu ii sta in cale. E in stare sa-si foloseasca si puterea de seductie. Are si ceva mai mult noroc, fiindca banii, spre exemplu, trag la el ca un magnet, scrie ele.ro.

Leu

Un destin aparte are si Leul. Este considerat de prieteni, de cunoscuti, drept un norocos fara margini. Reuseste in tot ceea ce intreprinde si are parte de apreciere, de recunoastere. Nu e insa tipul de bogat care agoniseste, pentru ca nu este in stare sa stranga bani pentru zile negre. Va cheltui mult, dar va si darui mult.