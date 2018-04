Descoperirea care ar putea rescrie istoria: unelte vechi de 90.000 de ani, găsite în Europa

Sapaturile arheologice recente din nordul Spaniei au scos la iveala ceea ce expertii numesc un lucru "incredibil": doua unelte vechi de 90.000 de ani, cele mai vechi de acest fel descoperite vreodata.

Iar ceea ce frapeaza la ele e faptul ca nici nu au fost facute de Homo sapiens (primul hominid care avea postura verticala si locomotie bipeda, dar si primul despre care se crede ca a folosit limbajul), ci de un var indepartat al acestuia, un stramos al omului. E vorba despre omul de Neanderthal, relateaza Science Alert.



In situl Aranbaltza, din Peninsula Iberica, arheologii spanioli au gasit in sediment doua unelte realizate din lemn din perioada Paleoliticului Mijlociu, o perioada in care Europa era locuita de omul de Neanderthal.



Descoperirea este incredibila dat fiind materialul din care sunt realizate uneltele, unul organic, care nu rezista trecerii anilor. Insa solul de aici, unul saturat cu apa, a facut ca aceste unelte sa dainuie.

Analiza uneia dintre uneltele descoperite a aratat ca aceasta era folosita pentru a cauta radacini, scoici si chiar pentru a sapa gropi in care urma sa se faca focul.



De altfel, au mai descoperit cercetatorii, lemnul juca un rol crucial in viata omului de Neanderthal. Avea o textura neintalnita in cazul pietrei sau oaselor, fiind preferat de acesta.

