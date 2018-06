Descoperire fabuloasă: specie de crocodili unici în lume, cu o culoare ciudată

Gabon, un stat din vestul Africii Centrale recunoscut pentru diversitatea geologică şi fauna sălbatică deosebită, a constituit o surpriză pentru oamenii de ştiinţă care au descoperit crocodili de culoare portocalie, unici în lume, care trăiesc în grote întunecate, în mijlocul excrementelor de lilieci, informează joi AFP.

"Când m-am apropiat cu lanterna în peşteră am vazut ochi roşii... crocodili! A fost în 2008. Doi ani mai târziu, am scos din grotă un prim specimen şi am observat că era portocaliu", îşi aminteşte Richard Oslisly, specialist în geoarheologie.



O descoperire dublă excepţională realizată de o singură echipă de cercetători care încerca să găsească urme ale civilizaţiei umane în peşterile din Abanda (sud).



Acest "crocodil cavernicol portocaliu", care poate ajunge la 1,7 metri, este unic în lume şi a fost observat numai în aceste peşteri din Gabon, a explicat Oslisly.



"Iniţial, ne-am gândit că nuanţa provenea de la alimentaţia lor, pentru că am observat că aceste reptile mănâncă lilieci portocalii", a declarat cercetătorul francez. Însă, după studii suplimentare, oamenii de ştiinţă au avansat şi alte ipoteze: o "depigmentare" cauzată de lipsa de lumină din aceste peşteri sau efectul nociv al "guano", o substanţă rezultată de la excrementele liliecilor, la care aceste vieţuitoare acvatice sunt expuse pe tot parcursul vieţii lor subterane.



"Urina liliecilor a început să le atace pielea şi să îi schimbe culoarea", a explicat Olivier Testa, speolog şi membru al echipei ştiinţifice.



Din 2010, Richard Oslisly, Olivier Testa şi cercetătorul american Matthew Shirley şi-au înmulţit expediţiile ştiinţifice pentru a afla mai multe despre aceşti crocodili ieşiţi din comun.



După cartografierea peşterilor ei au recenzat până în prezent patru crocodili portocalii dintre cele circa patruzeci de exemplare ale acestei specii cavernicole.



Zeci de crocodili având o coloraţie "normală" trăiesc în peşteri vecine, conectate la suprafaţă, după cum a explicat Testa, însă crocodilii portocalii se află în grote accesibile doar prin puţuri verticale.



"Credem că aceste câteva zeci de exemplare de crocodili s-au instalat în peşterile din Abanda în urmă cu aproximativ 3.000 de ani, ceea ce corespunde destul de bine cu o perioadă în care nivelul mării era scăzut, iar această zonă costieră aparţinea uscatului", a explicat Shirley.



Crocodilii portocalii din peşteră ar fi rămas "blocaţi după ce au pătruns prin coridoare când erau mici, apoi au crescut", a adăugat Richard Oslisly.



Numeroase coridoare, mai mult sau mai puţin înguste şi interconectate, formează o reţea de peşteri în Abanda care uneori se inundă în urma creşterii nivelului apei freatice.



În întuneric total, aceste animale au supravieţuit cu o dietă specială. În grote nu există peşti sau crustacee, aşa că ei se hrănesc cu lilieci, lăcuste şi greieri. "Este un mediu deosebit de solicitant", a adăugat Shirley.



Potrivit cercetătorilor, această populaţie cavernicolă alcătuită din animale portocalii şi de culoare normală aparţine grupului de crocodili pitici Osteolaemus tetraspis şi a suferit unele "mutaţii".



Însă, ADN-ul acestei populaţii cavernicole nu este suficient de diferit de cel al rudei sale pitice de suprafaţă pentru a deveni o specie nouă, după cum a explicat Matthew Shirley. Totuşi, aceste animale şi-au dezvoltat propria "semnătură genetică".



Crocodilii din grote sunt dotaţi cu un grup unic de gene transmise de la o generaţie la alta, au descoperit cercetătorii după ce au comparat ADN-ul acestora cu cel al rudelor pitice din Gabon, care trăiesc exclusiv la suprafaţă.



Deşi crocodilul este o specie protejată în Gabon, Richard Oslisly pledează pentru ca situl în care se află grotele să devină un "sanctuar", "complet protejat". "Mai sunt încă multe de descoperit în peşterile din Abanda", a estimat geoarheologul care speră să dezvolte "turismul ştiinţific".

Sursa