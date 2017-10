De ce este CLUJUL cel mai cosmopolit oraş din România

Ioan Rus a explicat la REALITATEA TV, în cadrul emisiunii Realitatea românească, de ce este Clujul cel mai cosmopolit oraş. "Eu cred că ceea ce s-a întâmplat în Cluj este un lucru interesant de urmărit şi de alte comunităţi", a spus politicianul.

"În 2004, când eu am candidat la alegerile locale, pe legea actuală, eram primar de mult. Pentru că în turul I am luat 44% şi Emil Boc 36%, cu toată campania condusă de Cozmin Guşă. Cred că am fost supărat vreo jumătate de oră. Motiv pentru care, după aceea, eu am avut o discuţie cu Emil Boc. Până la urmă, eu aveam un program de guvernare şi am stabilit împreună să existe şi din programul meu, lucruri negociate, am negociat cu toţii. Cu care, unde a ajuns, care sunt priorităţile acestei comunităţi. Pe acele lucruri le susţinem toţi şi concurăm pe diferenţă. De aceea, Clujul are al doilea aeroport pe ţară, adică Bucureştiul trece de 10 milioane de călători pe an, Clujul se apropie de trei milioane. Adică de la un milion încolo, un aeroport este profitabil. De aceea, în Cluj universităţile sunt atât de solide, pentru că toţi am susţinut treaba aceasta. De aceea, sistemul medical clujean tratează aproape un milion de oameni pe an, jumătate din afara Clujului. Institutul Oncologic tratează 80% persoane din afara Clujului. Până se ajungă să-şi câştige acest prestigiu au fost mulţi ani. A fost atitudine vizavi de ceea ce e de făcut în comunitate. Toţi trebuie să ne recunoaştem meritele, şi Boc, şi eu, şi alţii. Pentru că pe aceste lucruri noi am vorbit în acelaşi fel. Puterea asta partajată care a fost în Cluj, în ultimii 20 de ani a făcut ca politicienii locali clujeni să facă lucruri în folosul comunităţii. De aceea Clujul are o dinamică de dezvoltare peste celalalte oraşe din România", a declarat Ioan Rus la REALITATEA TV.

Rus: "Efectul pervers a lui Funar este că, în cei 12 ani de domnie a lui, s-a născut capital autohton"

Acesta a spus că politica fostului primar al Clujului, Gheorghe Funar, a contribuit la dezvoltarea capitalului românesc în zonă. "Ce s-a întâmplat în Cluj, 12 ani sub stăpânirea lui Funar. Un oraş naţionalist, efect direct. Investitori străini cât mai puţini, bani din exterior puţini. Efectul pervers a lui Funar este că în cei 12 ani de domnie a lui s-a născut capital autohton, în lipsa concurenţei s-a dezvoltat capital românesc. Capitaliştii români care s-au dezvoltat în Cluj la un moment dat au zis hai să ne facem o bancă şi au făcut Banca Transilvania, care a beneficiat de o atitudine competitivă. Domnul Ciorcilă nu s-a gândit să-şi angajeze nevasta, ci a adus oameni competenţi. Această comunitate şi-a găsit un echilibru. Niciodată nu a fost scandal pe obiectivele mari din Cluj, toată lumea a înţeles că avem nevoie de aceste lucruri", a declarat Ioan Rus la REALITATEA TV.