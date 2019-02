De ce a vândut Ceaușescu 60 de tone de aur chiar înainte de Revoluție

Nicolae Ceausescu a vândut aurul BNR în Epoca de aur

Nicolae Ceaușescu a vândut o mare cantitate de aur din rezerva BNR, în anii 1988-1989, pentru a plăti datoria externă a României. Rezerva de aur a scăzut de la 100 de tone la 40 de tone, iar apoi, spre sfârşitul anului 1989, Ceaușescu a răscumpărat 20 de tone de aur. Dezvăluirile au fost făcute de Mugur Isărescu în urmă cu câțiva ani.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a povestit în urmă cu 8 ani cum prima vizită pe care a făcut-o când a preluat șefia Băncii Naționale a fost în tezaur. Rezerva valutară a României se afla în 1990 la fostul Bancorex și a văzut cu ochii lui "cele 60 de tone de aur".

"Am făcut după aproape câteva luni de cercetare o investigaţie completă şi aici lucrurile s-au clarificat. O parte din datoria externă a României a fost plătită prin vânzarea unei cantităţi de aur, deci s-a adeverit faptul că a scos de aici, de la Banca Naţională, o parte din tezaurul de aur, l-a vandut în străinatate, a plătit datoria externă.

Rezerva de aur a scăzut de la 100 de tone la 40 de tone, apoi, spre sfârşitul anului 1989, a răscumpărat 20 de tone de aur. Toate aceste operaţiuni au fost pentru acele vremuri perfect legale, întrucât chiar preşedintele României de atunci, Nicolae Ceauşescu, a semnat decretele şi de scoatere şi de vânzare a aurului şi de răscumpărare a unei cantităţi de aur.

Deci, s-a clarificat un mare mister, pentru că se spunea că atunci când a plecat în Iran ar fi plecat cu mai multe cutii cu aur. Dar cineva a venit aici şi ne-a şi povestit cum a văzut x-ulescu cum s-au aruncat cutiile şi atunci am pus o întrebare foarte simplă: cum? Un lingou de aur se ridică foarte greu, că are 12 kg, dar o cutie din aceea? Trebuie să fii halterofil ca să o ridici. Mi-am dat seama că erau fabulaţii" a spus Mugur Isărescu în 2011, în cadrul unei emisiuni TV.

"În 1988 şi 1989 s-a vândut o parte din rezerva de aur a României, repet, în condiţiile legale de atunci, s-a plătit datoria externă şi apoi, după ce s-a plătit datoria externă, s-au cumpărat, s-au adus înapoi 20 de tone de aur. Eu când am preluat această instituţie, într-adevăr, prima vizită pe care am făcut-o a fost în tezaur, era singura rezervă palpabilă, rezerva valutară era la fostul Bancorex. Am constatat că cele 60 de tone existau, şi una dintre preocupările pe care le-am avut a fost să creştem rezerva până când am depăşit 100 de tone", a adăugat oficialul BNR, citat de capital.ro.

În momentul de față, România deține o rezervă de aur de 103,7 tone, din care 59% se află depozitată în Londra, la Banca Angliei, iar restul până la 65% în Elveția, la Zurick.

Șeful PSD, Liviu Dragnea, și senatorul PSD Șerban Nicolae au depus miercuri o propunere legislativă surprinzătoare prin care vor să oblige BNR să repatrieze cel puțin 95% din rezerva de aur a României.

Proiectul care a suscitat un val de reacții negative din partea economiștilor, inclusiv oficiali din BNR, este apărat de PSD într-o postare laconică pe Facebook.

"Despre proiectul de lege promovat de președintele PSD, Liviu Dragnea, privind repatrierea rezervei de aur a României, pentru moment spunem doar atât: Germania își repatriază rezerva de aur, Austria își repatriază rezerva de aur, Belgia, Olanda, Elveția își repatriază rezerva de aur", este mesajul postat joi dimineața pe pagina de Facebook a PSD.

Ce uită să amintească PSD: Nicolas Maduro, dictatorul din Venezuela, nu doar că vrea repatrierea aurului ținut la Londra, dar și vinde masiv din rezerva de aur a țării.