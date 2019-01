De ce a acceptat Ecaterina Andronescu să revină ca ministru, după atacul la Liviu Dragnea

Ecaterina Andronescu, la interviul acordat jurnalistului Cristian Otopeanu

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a explicat, în premieră, într-un interviu acordat site-ului realitatea.net, de ce a acceptat funcția de ministru pentru a patra oară, după ce, anterior, îl criticase public pe șeful PSD, Liviu Dragnea.

Ecaterina Andronescu a cerut, în august 2018, retragerea lui Liviu Dragnea de la şefia PSD. Într-o scrisoare deschisă adresată membrilor PSD, Ecaterina Andronescu nota: "Pentru binele României şi pentru binele PSD-ului, preşedintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate şi să facă un act de mare curaj şi demnitate politică şi să se retragă din fruntea partidului".

Totodată, Andronescu preciza în scrisoarea din 14 august 2018, la patru zile după celebrul miting al Diasporei din Piaţa Victoriei: "Dacă lucrurile acestea nu se vor întâmpla acum, urgent, vom pierde guvernarea, iar noi ca partid vom ajunge la dezastru, iar în locul unui guvern PSD de profesionişti, pe care am putea să îl avem, ne vom trezi iar cu un guvern de amatori, cum am mai avut".

Surprinzător, deşi declarase că nu îşi doreşte, Ecaterina Andronescu a acceptat în noiembrie 2018 tocmai propunerea PSD de a deveni, din nou, ministru al Educaţiei.

Iată explicaţiile oferite pentru realitatea.net, în interviul acordat jurnalistului Cristian Otopeanu.

- Tot suntem in zona politicii, haideti sa discutam si un alt subiect legat de politica. Sunt voci care sustin ca nu ati avut coloana vertebrală. Toata lumea stie ca ati spus despre domnul Liviu Dragnea, in celebra scrisoare, ca trebuie sa faca un pas in spate si sa se retraga din fruntea partidului. Cateva luni mai tarziu, ati acceptat functia de ministru. Nu exista o contradictie?

- Am spus ca nu vreau sa comentez lucrul acesta.

- Da, dar este important.

- Bine, vă voi spune de ce am acceptat. Premierul mi-a propus aceasta chestiune, cu argumentul ca sistemul de invatamant are nevoie de experienta mea profesionala. Aceasta m-a determinat sa fac pasul.

- Deci doamna Viorica Dancila v-a propus, nu domnul Dragnea?

- Si domnul Dragnea, si doamna Dancila. Domnul Dragnea, dupa acea scrisoare trimisa de mine, am avut doua discutii, pe tema ei si legat si de pozitia din Minister si dupa aceea, in esenta, in ultima instanta, a fost doamna Dancila cea care mi-a propus.

- Interesant. Nu este usor sa critici un sef de partid, va dati seama, nu este putin lucru...

- Dumneavoastra, presa, ma criticati adesea. Ce sa fac eu? Sa ma supar pe dumneavoastra? In primul rand, ma uit la cata dreptate aveti in ceea ce spuneti. Si in masura in care, obiectiv vorbind, va dau dreptate, eu trebuie sa imi corectez acele lucruri. Eu cred ca nu trebuie sa ne suparam, pentru ca este vorba despre viata publica, cea care afecteaza foarte multi oameni si atunci trebuie sa ne spunem unii altora, ca sa facem lucrurile mai bine. In esenta, asta era scrisoarea mea.

- De acord, eu ma refeream la faptul ca domnul Dragnea a putut sa treca peste acea scrisoare si sa va propuna o functie, o demnitate, iar dumneavoastra...

- Stiti ceea ce cred eu ca s-a produs? In lumea aceasta publica, este foarte greu sa iti pastrezi felul de a fi, pozitia, sa fii drept intr-o dreptate dreapta. Eminescu, la un moment dat, spunea "Nu imi plac dreptatile nedrepte". Cat de frumos spunea... Si atunci, sigur ca daca ti-ai asumat o functie publica, trebuie sa spui cateodata si lucruri care nu neaparat te gandesti ca ii bucura pe toti sau ca... Nu cred ca trebuie sa spunem ca sa ii suparam pe oameni sau ca sa ii jignim, ci ca sa indreptam lucrurile, sa mearga mai bine.

CUM LE RĂSPUNDE CELOR CARE AFIRMĂ CĂ A DISTRUS ÎNVĂȚĂMÂNTUL

- Sunt voci, si nu putine, care sustin ca dumneavoastra ati distrus invatamantul. Ce raspuns le dati?

- Nu vreau sa evit aceasta intrebare, dar dumneavoastra sa judecati. Primul meu mandat a fost si cel mai lung, de doi ani si jumatate. Restul, in 2009 si in 2012, au fost cateva luni.

Proiectul de informatizare a liceelor si a scolilor gimnaziale, repartizarea computerizata in liceu a elevilor de gimnaziu, cornul si laptele, rechizitele pentru circa un milion de scolari. Nu au mai upgradat Hotararea de Guvern, o sa o modificam acum, pentru ca, crescand salariul minim, s-a redus numarul elevilor care primesc rechizite gratuite pentru un an. Si atunci vom incerca sa modificam Hotararea de Guvern, sa o aducem la conditiile actuale.

Apoi, bani de liceu, microbuze scolare, in primul mandat am dus in sistem circa 1000 de microbuze scolare. Am facut circa un milion de kilometri in tara, ca sa inteleg invatamantul preuniversitar, si am vazut mii de scoli. Cred ca am fost unul dintre putinii ministri care vin din invatamantul superior care au incercat sa inteleaga ce se intampla cu invatamantul preuniversitar. Fiindca daca in invatamantul preuniversitar lucrurile nu merg bine, nu au cum sa mearga bine nici in invatamantul universitar.

