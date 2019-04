Dăncilă vrea să dea OUG pe completurile de 5. Cu ce surprize vine Toader în ședința Guvernului

Viorica Dancila

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că ordonanța pentru completurile de 5 judecători trebuie dată și că va încerca să-l convingă și pe Frans Timmermans, vicepreședintele CE, cu privire la acest aspect. Această ordonață ar putea intra în ședința de guvern de astăzi pe lista suplimentară.

"Am avut discuţii cu Frans Timmermans despre anumite acte normative care consider că trebuie date în România - mă refer la completul de 5 . Şi voi avea o discuţie şi cu ceilalţi, care ne cer să nu intervenim în justiţie, şi Guvernul nu a intervenit, dar în acelaşi timp ne cer să intervenim pentru anumite aspecte în justiţie", a declarat luni Viorica Dăncilă, premierul României.

Viorica Dăncilă a făcut aluzie la scrisoarea trimisă de președintele Parlamentului European care a solicitat autorităților de la București să nu interfereze cu procedura de selecția a procurorului-șef UE, în contextul dosarului deschis lui Kovesi de Secția specială de investigare a magistraților.

"Deci, efectiv nu mai înţelegem nimic. Să intervenim sau să nu intervenim în justiţie?", a întrebat retoric Dăncilă.

Întrebată de un jurnalist "Ordonanţele când urmează să le daţi? Le-aţi văzut măcar?", Viorica Dăncilă a răspuns:

"Am vorbit de completul de 5. Nu am văzut încă ordonanţa, nu am discutat încă cu domnul Toader. O să am o discuţie cu domnul Toader, dar sunt de acord că trebuie să armonizăm toate directivele europene. Sunt obligatorii, avem si avertisment de infringement pe unele, că trebuie să transpunem toate deciziile CCR. Acestea sunt lucruri de normalitate".

Ordonanța de urgență pregătită la ministerul Justiției se referă la extinderea recursului în anulare pentru toate dosarele care au fost judecate de completurile de 5 judecători din 2014 până în prezent.

În acest fel, toți cei condamnați definitiv în ultimii 4 ani vor putea obține rejudecarea apelului la ICCJ. Unul dintre beneficiari este chiar liderul PSD, Liviu Dragnea.

Nu este prima dată când liderii alianței PSD-ALDE spun că Ordonanța pe completurile de 5 judecători este necesară.

O ordonanţă de urgenţă pentru a rezolva problema completurilor de cinci este "obligatorie", pentru că este inacceptabil ca o sentinţă judecătorească să producă efecte diferite, a afirmat, la începutul lui februarie, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

Dăncilă a promis și în februarie OUG pe completurile de 5 judecători

Premierul Viorica Dăncilă a declarat în 5 februarie că a discutat cu ministrul Justiţiei Tudorel Toader legat de ordonanţa ce vizează completurile de cinci judecători

"Am discutat aplicat pe unele din acte normative, OUG legat de completul de 5 judecători, aleşi în mod nelegal şi aceste lucruri trebuie finalizate în scurt timp. Nu în această săptămână pentru că acum prioritar e bugetul", a declarat Viorica Dăncilă, la un post TV.

Reprezentanţii Partidului Social Democrat menționau tot atunci, într-o postare pe Facebook, că ordonanţa de urgenţă privind completurile de cinci, nu va stabili vinovăţii sau nevinovăţii, ci va restabili un drept fundamental.

Despre OUG în Justiţie: Eu o să explic la Bruxelles. Nu avem nimic de ascuns. Viorica Dăncilă a declarat în februarie că va explica oficialilor de la Bruxelles despre măsurile din Justiţie, cum ar fi ordonanţa pe completurile de 5, Executivul neavând nimic de ascuns în acest sens.

Viorica Dăncilă, care a rămas celebră prin expresia „Orice om îi este teamă de o plângere penală", pare să fi scăpat de timorarea cu privire la efectele penale ale gesturilor sale de la șefia Executivului.

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 aprilie 2019

I. PROIECTE DE ORDONANȚE

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.230 din Lege nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/OUG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centura de ocolire Craiova -varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146'', judeţul Botoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', Tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bîrza, Piatra Olt, Slătioara şi Valea Mare, din judeţul Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi din Portul Mineralier Galaţi şi Portul Isaccea, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-11.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Titlului VII '' Taxa pe valoarea adăugată'' din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007

7. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-13.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGNF.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.47 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0460 Râmnicu Vâlcea şi pentru trecerea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, pentru a fi predat către Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Bujoreni, judeţul Vâlcea, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-18.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bihor, Constanţa, Gorj, Dolj, Sibiu, Bacău, Harghita, Mehedinţi, Covasna, Satu mare şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-15.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României