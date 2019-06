Dăncilă îi reproșează lui Dragnea că a schimbat 3 guverne. ”Nu doresc nimănui să stea după gratii"

Dancila se dezice de Dragnea

Premierul Viorica Dăncilă nu se mai sfiește să critice "epoca Dragnea" în termeni duri. După ce a insistat că subiectul justiție iese de pe agenda PSD, acum Dăncilă critică și modul în care Dragnea a schimbat arbitrar premierii după câștigarea alegerilor din 2016.

Viorica Dăncilă atacă fără menajamente deciziilelui Dragnea, cel care a "pescuit-o" de la Bruxelles pentru scaunul de "al treilea premier" al PSD.

Întrebată dacă a fost o gafă faptul că PSD a schimbat 80 de miniștri, Viorica Dăncilă spune că schimbarea a trei guverne a costat mai mult partidul decât remanierea membrilor Guvernului.

„Nu știu dacă faptul că am schimbat miniștri ne-a afectat foarte mult. Au fost guverne care au schimbat mulți miniștri. Cred că ne-a costat mai mult că am schimbat trei guverne. Cred că acest lucru ne-a costat mai mult decât faptul că am schimbat miniștri. Nici așa perioada să nu fie foarte mică (a remanierii membrilor Executivului - n.r.). Nu face performanță, dar să nu facă greșeli, să nu aducă un prejudiciu actului de guvernare. Nu pot să vorbesc despre schimbarea miniștrilor în celelalte guverne", a declarat Viorica Dăncilă, marți seară, la România Tv.

De când a câștigat alegerile parlamentare din 2016, PSD a schimbat două guverne prin moțiune de cenzură în Parlament: Cabinetul Grindeanu și apoi executivul condus de Mihai Tudose.

Premierul Viorica Dăncilă a mai anunțat că în luna iulie, după Congresul PSD din 29 iunie, va fi făcută o evaluare pe primele șase luni ale acestui an a activității Guvernului, pe fiecare minister în parte.

Viorica Dăncilă:"Nu doresc nimănui să stea după gratii, dacă legea îi permite să iasă"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi, într-un interviu pentru Adevărul, că nu s-a gândit la ziua în care Liviu Dragnea ar putea ieşi din închisoare, ca urmare a unei eventuale decizii CCR privind completurile de trei judecători.

Cum a comentat Dăncilă scenariul că, pe 3 iulie, Curtea Constituţională a României (CCR) va judeca din nou speţa semnalată de social-democratul Florin Iordache cu privire la completurile de trei judecători, iar dacă vor fi declarate neconstituţionale, Liviu Dragnea va fi eliberat din penitenciar.

„Nu m-am gândit la acest lucru. CCR are dreptul să ia orice decizie. Nu mă amestec în justiţie, nu doresc nimănui să stea după gratii, dacă legea îi permite să iasă după gratii. Nu vreau să fac referire la acest aspect, mai ales că pe data de 3 iulie este un eveniment important pentru România, vom face bilanţul României la şefia rotativă a Consiliului UE”, a declarat Viorica Dăncilă, premierul României și preşedinte interimar al PSD, pentru Adevărul.