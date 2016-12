Cură de detoxifiere de după Crăciun. Efectele se simt imediat!

O curăţare a organismului, mai ales după perioada Crăciunului, când în alimentaţie s-a făcut exces de grăsimi, prăjeli, dulciuri, băuturi acidulate şi alcool, se poate face acasă respectând câteva reguli simple. Astfel, cu puţină ambiţie, vă puteţi detoxifia organismul la domiciliu, eliminând din alimentaţie produsele care vă îmbolnăvesc şi preferându-le pe acelea care vă conferă energie, vă curăţă sângele de toxine, pielea de acnee şi, oferă, în general, o stare de bine.

Simptome care indică o cură de detoxifiere:

- stare de oboseală nejustificată;

- nivel scăzut de energie;

- stări depresive, anxietate, nervozitate, lipsa puterii de concentrare;

- materii fecale care au un miros puternic;

- depozite albicioase pe limbă;

- poftă de dulciuri, poftă de alimente prăjite, condimentate;

1. Renunţaţi la cafea şi beţi ceaiuri din plante!

Ceaiurile din plante medicinale ajută la curăţarea ficatului şi a rinichilor, cel din urzică fiind printre cele indicate pentru că, nu numai că detoxifiază organismul, însă îl şi mineralizează şi vitaminizează. Consumat intern, însă şi extern, curăţă pielea şi stopează căderea părului, eliminând totodată şi mătreaţa. Urzicile conţin substanţe de natură proteică şi glucidică, un număr incredibil de aminoacizi, vitaminele B2, K şi C, polivitamina A, acid pantotenic, betacaroten, săruri de calciu, fier, siliciu, magneziu, potasiu, amâne, cetone, steroli şi multe altele în cantităţi mai mici. · Renunţaţi la ceai negru şi alegeţi ceaiul verde, recunoscut pentru proprietăţile sale detoxifiante şi diuretice. În plus, stimulează arderea depozitelor de grăsime.

Ceaiul de gălbenele curăţă ficatul, acesta fiind un organ complex, care îndeplineşte peste 500 de funcţii în corp. Ceaiul de gălbenele se prepară dintr-un litru de apă clocotită şi din 40 g de flori de gălbenele.

Se recomandă trei căni de ceai pe zi, cu douăzeci de minute înainte de mesele principale. Pentru a obţine rezultate, tratamentul trebuie să dureze între două şi trei săptămâni.

2. Beţi apă şi sucuri naturale din fructe şi legume!

Chiar dacă este iarnă şi nu simţiţi nevoia să beţi tot atât de multă apă ca şi vara, nu lăsaţi să treacă nici măcar o zi fără un litru de apă consumat. Ţineţi pe birou sau acasă, lângă pat, o sticlă cu apă şi beţi câte o gură chiar şi atunci când nu vă este sete, aşa încât la sfârşitul zilei să o terminaţi pe toată. Renunţaţi la sucurile acidulate din comerţ şi chiar şi la cele prezentate ca fiind naturale şi stoarceţi acasă fructe şi legume, deosebit de eficiente sucuri fiind cele din măr, morcov, sfeclă roşie, dar şi din citrice.

Grepfruitul detoxifiază nu doar ficatul prin eliminarea toxinelor, ci ajută şi la curăţarea mucusului de pe plămâni, pentru o mai bună respiraţie. Mai mult, grepfrutul stimulează digestia prin diverse procese enzimatice. Rodiile conţin vitaminele A, C, B, K, care protejează sistemul imunitar de răceli şi infecţii, în timp ce ajută şi corpul să elimine mai eficient toxinele şi chimicalele pe care le-a acumulat. Curăţă eficient rinichii şi ficatul.

3. Faceţi sport şi odihniţi-vă suficient!

Un somn de calitate ajută la detoxifierea organismului, eliminarea stresului, o mai bună putere de concentrare. De asemenea, încercaţi exerciţii de yoga, pilates, masaj şi e bine să faci mişcare regulat pentru a elimina toxinele din corp prin intermediul trasnpiraţiei.

Dacă muşchii nu sunt folosiţi pe o perioadă mai lungă de timp, de oridinul lunilor, zonele pe care aceste capilare ar trebui să le irige cu sânge pentru a le hrăni, a le oxigena şi a le detoxifia se atrofiază. Sportul ajută la eliberarea unor hormoni şi substanţe care inhibă procesele de senescenţă - procesele de îmbătrânire, conform puterea.ro.