Cum va arăta noul SUV de la Dacia. Se lansează anul acesta

Dacia Duster 7 locuri

A doua generaţie Dacia Duster, care fi dezvaluită pe final de 2017, va avea o caroserie mai lungă decât actualul model şi va dispune inclusiv de o configuraţie cu şapte locuri. De asemenea, noul Dacia Duster va beneficia de două versiuni de design, una cu tema urbană şi una cu veleităţi mai pronunţate de off road.

Prezentarea noului Duster in 2017 si inceperea comercializarii in Romania in ianuarie a fost anuntata oficial de catre Hakim Boutehra, directorul general al Renault Commercial Roumanie (RCR), insa el a oferit putine detalii despre a doua generatie Duster.

Surse apropiate proiectului au spus pentru 0-100.ro ca masina va fi mai mare decat actuala generatie.

Cel mai mult se va vedea acest lucru pe lungime, caroseria si ampatamentul fiind modificate pentru a acomoda pana la 7 pasageri. Asta inseamna ca Duster va avea atat o varianta cu 5 locuri (doua randuri de scaune), cat si una cu 7 locuri (trei randuri de scaune), iar ambele aceste variante vor beneficia de aceeasi caroserie.

Gama de motorizări şi transmisii va fi, în mare, preluată de la actualul model, neexistând noutăţi semnificative din acest punct de vedere, scrie money.ro.