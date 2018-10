Cum te feresc de boli fructele şi legumele de toamnă

Fructe si legume de toamna

Odată cu venirea toamnei, trebuie să ne axăm pe fructele şi legumele de sezon pentru că acestea constituie o sursă de vitamine şi minerale. Iată ce conţin şi la ce ne ajută fiecare.

Vinetele, detoxifiantul natural



Chiar dacă nu prea se ştie acest lucru despre ele, vinetele sunt un detoxifiant foarte eficient, mai ales dacă sunt consumate în stare cât mai naturală, cum ar fi la grătar. În plus, au multă vitamina B, ceea ce înseamnă că îţi protejează celulele nervoase, şi te ajută să şi slăbeşti, pentru că au foarte puţine calorii, scrie Revista Ioana.



Merele, bune pentru inimă



Dulci sau acrişoare, merele pot fi consumate crude sau coapte, cu sau fără coajă. Ele sunt bogate în flavonoide şi au proprietatea de a ne menţine inima sănătoasă. În plus, merele conţin antioxidanţi iar fiecare fruct în parte conţine 4g de fibre.



Perele conţin vitamina C



Dulci şi suculente, perele nu sunt doar un deliciu pentru papilele gustative ci şi o importantă sursă de vitamina C şi cupru pentru organism, dar şi de fibre vegetale.



Strugurii au efect antioxidant



Bogaţi în vitaminele C, K, B1, B2 şi B6, strugurii au efect antioxidant şi previn îmbătrânirea. În plus, ei neutraşizează efectul radicalilor liberi şi previn oxidarea celulară.