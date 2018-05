Cum să îngrijeşti corect trandafirul. Sfaturi pentru o înflorire bogată

Trandafirul are urmatoare proprietati: este afrodisiac, antiseptic, astringent, decongestiv, dezinfectant, emenagog, hemostatic, laxativ, usor sedativ si anticancerigen.

Afla tot ce este nevoie sa sti despre bolile trandafirilor si despre ce tratamente la indemana exista pentru a scapa rapid si eficient de ele.



Primavara, principala lucrare in ingrijirea trandafirilor este dezmusuroirea (dezgropatul). Acesta dezmusuroire se face in luna martie, cand pericolul de inghet a trecut, iar dupa aceasta etapa urmeaza imediat taierile de primavara.



Trebuie sa stii ca, prin taierile aplicate trandafirilor, se obtine o crestere viguroasa si o inflorire mai abundenta. Toamna, trandafirii se scurteaza la 30-40 cm, pentru a preveni frangerea lor sub greutatea zapezii, iar primavara trebuie sa revenim, cu taierile de optimizare.



