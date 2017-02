Cum îți salvezi pozele din telefon pe laptop, fără niciun fir

Daca vrei sa iti salvezi pozele din telefon pe laptop/PC sau daca vrei sa transferi muzica si filme de pe calculator pe smartphone, exista foarte multe aplicatii de unde sa alegi. De la Pushbullet, la Join si Syncthing, indiferent pe care o alegi, o sa iti rezolve problema.

Dupa ce au testat peste 20 de aplicatii, testerii de la GadgetReport.ro au ajuns la concluzia ca, cel putin in cazul gadgeturilor cu Android, cea mai buna aplicatie este AirDroid. Cu ajutorul aplicatiei AirDroid puteti transfera, practic, orice fisiere intre PC, laptop, notebook si telefon sau tableta.

In plus, AirDroid va permite sa raspundeti la SMS-uri, puteti primi şi raspunde la email-uri, vedeti notificarile si mesajele de pe Facebook, Twitter, etc, si puteti raspunde la ele. Pentru unele functii, trebuie ca telefonul sau tableta sa fie rootată. Însă pentru funcţia de bază – transferul de fişiere ( filme, muzică, cărţi, fotografii etc.) pe telefon, aplicaţia merge şi fără root. Testele făcute pe o reţea normală wireless au arătat viteze de transfer de până la 400 Mbps.

Aflati detalii despre cum se foloseste aplicatia si de unde o descarcati de pe GadgetReport.ro https://gadgetreport.ro/software/cum-iti-salvezi-pozele-din-telefon-pe-laptop-fara-niciun-fir/