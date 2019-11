Cum dau în plată dacă am datorie la Credit Europe Bank NV

Cum dau in plata? O intrebare pe care si-o pun multi care au fie datorii reziduale, fie au intrat in executare silita.

Povestea cu final fericit a debitorului care a inchis datoria cu Credit Europe Bank, in instanta.



Dosarul de dare in plata, castigat definitiv de catre debitorul care se elibereaza de plata oricaror sume.







Daca atunci cand l-am cunoscut pe dl Popescu Eugen acesta era speriat si ingrijorat deoarece executorul Buzatu Constantin intocmea cel de-al doilea proces-verbal de licitatie prin care anunta vanzarea imobilului cu care debitorul garantase, la un pret mult mai mic decat datoria catre creditoare, la finalul procesului am resuit sa-i redam zambetul si increderea.



Dupa prima discutie cu prietenul nostru, la care l-am intrebat expres ce isi doreste, in sensul:



- fie sa salveze imobilul prin achitarea datoriei sau fie sa apeleze la procedura prevazuta de Legea 77/2016 in sensul stergerii intregii datorii, dl. Popescu a spus clar ca isi doreste cu orice pret sa reuseasca sa dea casa in plata si sa scape de datoria reziduala, deoarece starea lui financiara s-a degradat foarte tare odata cu cresterea cursului valutar CHF dar si din cauza ca a divortat, iar salariul i s-a redus considerabil.



Conform art. 5 din Legea 77/2016, primul pas a fost sa intocmim notificarea de intentie “prin care consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, dreptul de proprietate asupra imobilului cu care s-a garantat creditul în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. din aceasi Lege”.



Citește continuarea pe indrumari-juridice.eu.



Un material scris de avocat Cuculis Adrian.