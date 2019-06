Cristian Tudor Popescu, acid după ce Simona Halep a fost învinsă la Roland Garros: Are 28 ani, dar..

Cristian Tudor Popescu

Simona Halep (3 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală de la Roland Garros, joi, după ce a pierdut în faţa americancei de 17 ani Amanda Anisimova (51 WTA), scor 2-6, 4-6.

Cristian Tudor Popescu este de părere că Simona Halep trebuie să-şi schimbe stilul de joc, dacă vrea să facă faţă noii generaţii de jucătoare.

"Aşa se întâmplă în tenis, la un număr de ani se ridică la un nivel superior. Anisimova are un bagaj tehnic mai bun decât al Simonei. Simona are 28 de ani, ea a reuşit performanţe excepţionale cu un anume stiul de joc, de pe fundul terenului, cu joc de deplasare, cu greşeala forţată a adversarei. Este greu pentru Simona să reuşească să asimileze nişte arme, fără de care n-o văd să facă faţă noii generaţii de jucătoare. Nu e imposibil, dar e foarte greu.

Dacă Simona nu încearcă să-şi îmbunătăţească jocul din punct de vedere tehnic, ceea ce să-i permită nişte tactici corespunzătoare... A fost depăşită tehnic de adversară: lovituri adânci, lovituri din unghi. E alt tenis. Dacă Simona nu schimbă...

Trebuie s-o spun: se vede absenţa lui Darren Cahill. E şi o problemă de psihic. Simona a fost mult mai moale psihic, spre deosebire de adversaară, care a fost extrem de compactă. Îmi aminteşte de Martina Hingis, de Steffi Graff. Nu este exclus să câştige Roland Garros. Anisimova este o jucătoare bine construită. Nu e un accident", a spus CTP la postul de televiziune Digi24.