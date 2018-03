Cozmin Guşă: "SOV, pe scurt. De la pupincurism la ameninţări nevolnice. Ce-l mână în luptă?"

Consultantul politic răspunde atacurilor lansate de Sorin Ovidiu Vîntu la adresa postului Realitatea TV într-un editorial pamflet în care aminteşte care este evoluţia unia dntre cei mai controversaţi oameni de afaceri din România post-comunistă. "Pe amărâţi, cum ar fi el astăzi, îi las în pace sau îi ignor. Miza Realitatea este însă mult prea importantă azi, iar SOV mult prea neliniştit, în micimea lui de provincial parvenit," scrie Guşă.





"Așadar: SOV a primit cadou Realitatea TV, pentru că Adrian Năstase nu trebuia să ajungă preşedinte al României în 2004 şi, culmea, a primit-o exact de la interpuşii lui Năstase, care-l forţaseră pe săracul Prigoana să le-o cedeze, la rândul lor; sigur că a contat puţin şi ambiţia lui SOV de a-l da afară pe Dan Andronic, împotriva căruia avea o pornire de ţap jigărit şi impotent; și nu a plătit Realitatea din banii moşteniţi de la părinţii săi de la Roma(n), ci a dat de la pagubiţii FNI; şi nu a făcut ce a dorit cu Realitatea, ci ceea ce a trebuit să facă, potrivit directivelor primite, în calitatea sa de fost informator al Securităţii, colaborator al SRI post '89; ofiţerii acoperiţi ai SRI sau SIE pe care i-a aciuat în managementul Realitatea după preluare i-au oferit confortul iluzoriu al unui guru mediatic, buzunărit voluntar de către colaboratori (contra laude bine ţintite înspre organele bietului semidoct ...), (auto)păcălit cum că ar participa la deciziile majore ale ţării (modelul Adrian Sârbu şi Dan Voiculescu), mulţumit că e ascultat de către mărimile zilei, chiar el, #celfaradescoala, dar și #celmultlaudat, proporţional cu grosimea plicului aruncat la ... sictir!



Aşadar, ăsta era SOV - FNI - Realitatea. Pupincurist la dosurile mărimilor vremurilor, dar şi iute ameninţător la adresa "pulifricilor ", în caz de nevoie, pentru consolidarea brandingului personal. Şi nu am menţionat calităţile lui, care existau. Azi nu mai sunt. Calităţile. Mai există doar el şi corpul lui, într-o zbatere ce-l scoate de pe orbita celor ce ar putea conta. Şi totuşi, ce l-ar putea mobiliza să fie atât de activ, fals şi rau concomitent?



Să fie doar frustrarea lui? Să fie micimea de parvenit #nemaibagatinseama? Să fie negocierile subterane pentru scurtarea pedepselor, cu preţul devoalării preţioaselor secrete pe care în mod sigur le deţine? Să fie Coldea? Să fie Dragnea? Să fie amândoi? Ceva trebuie să fie, SOV ăsta nu seamănă cu nimic din ce a fost, sau ar fi vrut sa fie...



P.S.: Am scris acest text ca replică la aberaţiile şi jignirile lui, pentru că mă îmbarc pentru un zbor de 9 ore din Washington şi nu aş dori mediatizată doar opinia lui de dezaxat; dar zâmbesc totuşi, si ca să zâmbiţi şi dvs. , ceea ce am scris este despre acelaşi SOV care ne povestea, serios, despre volumele sale de versuri ce-l egalau aproape pe Eminescu, sau despre raliurile Paris-Dakar pe care mai că le-a câştigat înainte de '89, cu el însuşi la volan; iar astea, înainte să facă puşcărie pentru că a vândut mai puţine brânzoici decât încasase bani; căldură mare, moncher!