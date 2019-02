Cozmin Guşă: Bugetul s-a blocat în discuţii de tip securistic

"Ce e rău la bugetul ăsta este că nu a apucat să fie dezbătut public într-un mod corespunzător", spune consultantul politic Cozmin Guşă, într-o intervenţie telefonică. "Bugetul s-a blocat în discuţii de tip securistic", a mai spus Guşă.

"Asta a devenit un fel de obişnuinţă, o cutumă, din păcate, în Parlamentul României. Se fac mici înţelegeri între grupuri parlamentare şi, în final, se votează ce vrea majoritatea, se mai dă câte o ciozvârtă pe la Opoziţie ca să tacă, să nu facă mare scandal. Ce e rău la bugetul ăsta este că nu a apucat să fie dezbătut public într-un mod corespunzător. De ce e rău? Pentru că suntem într-o realitate macro-economică care o să ne apropie de o criză majoră, fără a avea vreo criză regională în regiunea noastră. Însă, modul habotnic în care, mai degrabă, nu a fost condusă România a lăsat urme adânci în macro-economia ţării şi felul în care s-au pus problemele în construcţia noului buget, practic, va fi bulversant pentru tot ceea ce se întâmplă. Putem să luăm "n" exemple, de la ceea ce vorbeam săptămâna trecută cu blocarea regiunilor de dezvoltare prin transferul banilor pe judeţe unde e imposibil să se investească pentru că nu s-a pregătit terenul şi, practic, acolo e un fel de mită electorală. Asta este ceva gravissim, în orice caz", a spus Guşă.

"Din păcate, faţa dezbaterii publice a fost luată de bugetul SRI-ului, a SIE, a SPP-ului. Neîndoilenic, importante, dar nu atât de importante ca şi celelalte care sunt legate de dezvoltare, de investiţii care generează locuri de muncă, salarii în plus, cheltuieli în plus pentru zona de dezvoltare. Faptul că s-a discutat servicii secrete versus vitamina D a fost o mare prostie şi toţi cei care s-au angrenat în acest gen de dezbatere din partea oamenilor politici, practic, sunt neserioşi. O să găsim în acest buget atâtea probleme care pun sub semnul întrebării şi blocarea creşterii economice care evident nu este atât de mare pe cât este raportată, dar se vor genera foarte multe dezechilibre regionale, pe pieţe. Ca o concluzie, acest buget s-a blocat în discuţii de tip securistic. Nu că nu ar fi important ce se întâmplă cu bugetele serviciilor secrete, dar nu acolo era cuiul lui Pepelea şi nu acolo erau sumele majore despre care ar fi trebuit să se discute într-un mod adaptat, într-un mod profesionist", a mai spus consultantul politic.