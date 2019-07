Cozmin Gușă a remarcat un lucru trecut cu vederea: "Aici trebuie să răspundă instituțiile statului"

Cozmin Gusa, la Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Cozmin Gușă a vorbit despre crimele cumplite de la Caracal, victime fiind două adolescente de 15 și 18 ani. Consultantul politic a remarcat un lucru trecut cu vederea, afirmând, cu referire la criminalul Gheorghe Dincă, faptul că "atunci cand a venit din Italia, se pare ca a venit ca sa scape de o cercetare penala de viol la adresa fetei familiei unde lucra. Probabil ca maine o sa prezentam dovezi ca trebuia sa aiba caracter de cercetat si cel putin recidivist in Romania, pentru ca a fost expulzat din Italia pe acelasi motiv".

"Avem o drama multiplicata fata de ce vorbeam ieri. Prin marturisirea criminalului, am aflat ca este cel putin o crima dubla. Si asta s-a intamplat mult mai repede decat as fi crezut. Ni s-au adus niste lamuriri, dar inducand o psihoza multipla in societatea romaneasca, toate aceste detalii macabre, arse inainte sa fie aruncate... Va dati seama ce este nu doar in sufletul familiilor, am vazut cum au lesinat pe strada de durere, ci si in sufletul tuturor romanilor, care sunt condamnati din cauza saraciei sa apeleze acest gen de transport.

Situatia este foarte trista si aproape de isterie. Fiecare, cu plapuma din dotare, incearca sa se acopere. Drama este mare, iar actorii politici au un instinct foarte bun, atunci cand un anumit joc se poate intoarce impotriva lor", a afirmat Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Apoi a semnalat un lucru trecut cu vederea: "A existat o fraza in raportul prezentat de Giorgiana Hosu, dupa orele 21:00, pe care nu am bagat-o in seama suficient. Eu am vorbit despre ea si ieri, si alaltaieri. Anume, faptul ca acest criminal era deja cercetat fara succes pentru trafic de persoane. Era deja in atentia DIICOT si nu s-a finalizat nimic.

Si va mai dau o informatie pe care am sugerat-o aseara, dar astazi s-a confirmat prin diverse surse: omul asta, cand a venit din Italia, se pare ca a venit ca sa scape de o cercetare penala de viol la adresa fetei familiei unde lucra. Aceasta tentativa a fost raportata in Romania si autoritatile nu l-au pus sub control. Unul care este bolnav, care face chestiile astea in Italia, va dati seama ca o sa le faca si in Romania. Aici trebuie sa dea socoteala institutiile statului, nu sa dea vina unele pe altele.

Tineti minte aceasta informatie, o sa o cercetam si probabil ca maine o sa si prezentam dovezi ca acest om trebuia sa aiba caracter de cercetat si cel putin recidivist in Romania, pentru ca a fost expulzat din Italia pe acelasi motiv si era cercetat de DIICOT pentru trafic de persoane".

