UPDATE | STS a răspuns realitatea.net. Iată orele și minutele la care Alexandra a fost reapelată!

Mariana Pop, purtătorul de cuvânt al STS

UPDATE | Duminică, 28 iulie | STS a răspuns solicitării realitatea.net, după ce site-ul solicitase instituției orele și minutele la care Alexandra Măceșanu (15 ani) a fost "reapelată de 9 ori". Se observă faptul că prima reapelare a victimei a avut loc după o oră și 14 minute de la ultimul telefon al Alexandrei Măceșanu la numărul de urgență 112.

Redăm mesajul integral

"SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

Către Realitatea.net

Domnului Cristian Otopeanu

La solicitarea dumneavoastră din data de 26 iulie 2019, transmisă pe adresa de email presa@sts.ro, vă comunicăm că în manualul de operare se prevede că atribuțiile operatorului 112 se încheie în momentul transferării apelului către dispecerii agențiilor de intervenție.

La solicitarea dispecerului Poliției, începând cu ora 12:26, operatorul 112 al Serviciului de Telecomunicații Speciale a reapelat numărul de telefon de pe care minora a efectuat apelurile de urgență de 9 ori, pentru a încerca să obțină informații suplimentare referitoare la locul în care se află apelanta.

De fiecare dată apelul nu a putut fi realizat, terminalul mobil fiind închis, cu mesageria vocală activată.

Cele 9 apeluri de urgență au fost efectuate la următoarele ore:

- 12:26:19;

- 12:26:41;

- 12:29:12;

- 12:37:42;

- 12:57:32;

- 13:14:01;

- 13:22:18;

- 13:33:13;

- 14:40:32"





Se observă faptul că prima reapelare a victimei a avut loc după o oră și 14 minute de la ultimul telefon al Alexandrei Măceșanu la numărul de urgență 112.

Vineri, 26 iulie, STS informa că "referitor la cazul aflat în discuţie, către numărul de urgenţă 112 au fost iniţiate 3 apeluri la 112:

Primul apel a fost preluat de operatorul 112, la ora 11:05:07

- 11:05:41: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliţiei

- 11:05.52: apelanta a deconectat apelul cu operatorul 112

- 11:06:55: dispecerul Poliţiei a preluat cazul de la operatorul 112, apelanta nemaifiind în convorbire;

Al doilea apel a fost preluat de operatorul 112, la ora 11:06:25

- 11:06:55: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliţiei

- 11:07:53: dispecerul Poliţiei a preluat apelul, fiind în legătură directă cu apelanta;

Pe timpul discuţiei cu dispecerul de la Poliţie, apelanta nu a reuşit să furnizeze date privind adresa/locaţia în care se află, dar a furnizat o adresă de pe o carte de vizită pe care o găsise în locaţia în care se afla. Apelanta a menţionat că nu ştie dacă adresa de pe cartea de vizită este cea în care se află la momentul apelului.

Al treilea apel a fost preluat de operatorul 112 la ora 11:12:36

- 11:12:43: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliţiei

- 11:12:51: dispecerul Poliţiei a preluat apelul, fiind în legătură directă cu apelanta;

Ulterior, pentru a obţine informaţii suplimentare referitor la locul în care se afla apelanta, operatorul 112 a încercat de nouă ori să reapeleze numărul de pe care s-a efectuat apelul, la toate aceste apeluri intrând mesageria vocală"

---------------------

Știrea inițială

Purtătorul de cuvant al STS a făcut o declarație de presă, după scandalul de astăzi, iscat în urma crimei cumplite din Caracal, victima fiind o fată de 15 ani. La final, purtătorul de cuvânt al instituției, care nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, a spus că "absolut toate solicitarile care au fost transmise astazi la biroul de presa al STS, va asigur ca si-au gasit raspuns". Cu toate acestea, realitatea.net nu a primit niciun răspuns la întrebarea trimisă pe mail, de două ori, în cursul zilei de astăzi. Detalii și VIDEO, mai jos.

Mariana Pop, purtătorul de cuvânt al STS, a citit un mesaj, iar la final a comis o eroare, susținând că "toate solicitările" presei au primit răspuns. Greșit, realitatea.net încă așteaptă un răspuns la o întrebare simplă adresată STS pe mail. Detaliile, mai jos.

"Doresc sa transmit in numele STS condoleante familiilor pentru pierderile suferite si dorim sa asiguram ca pentru bunul mers al anchetei vom pune neclintit la dispozitie absolut toate documentele, inregistrarile si materialele necesare pentru aflarea adevarului. Deja, STS a pus la dispozitia Parchetului de pe langa Tribunalul Olt toate documentele si inregistrarile solicitate pentru efectuarea cercetarilor in acest caz.

STS nu are atributii sau responsabilitati care sa priveasca realizarea interventiei. Informatia de localizare primara este reglementata de ANCOM. Nu necesita nicio prelucrare suplimentara din partea STS, cu exceptia afisarii zonei transmise de operator in aplicatia 112.

Confom legii, STS a procedat corect, fara nicio abatere, in spiritul si in litera legii, indeplinindu-si atributiile", a început Pop declarația de presă.

"Informatiile de localizare primara sunt primite in mod automat de la operatorul de telefonie mobila. Locul unde a fost gasita victima este limita ariei de localizare primara, la primul si ultimul apel. Iar aria de localizare primara la cel de-al doilea apel este diferita, ca urmare a schimbarii in mod automat a celulei operatorului de catre terminalul telefonic al apelantului.

STS, in calitate de administrator al sistemului 112, a avut si are o preocupare constanta pentru modernizarea acestui sistem, a infrastructurii acestuia si pentru imbunatatirea localizarii apelurilor provenite din retelele mobile. De aceea, exista in derulare procedura de modernizare a infrastructurii sistemului 112, utilizandu-se finantare din fonduri europene, unul dintre obiective fiind imbunatatirea facilitatilor de localizare la momentul apelarii prin 112.

Pana la implementarea noului proiect, pentru imbunatatirea localizarii, din 15 februarie, STS a lansat aplicatia apel 112, care permite transmiterea coordonatelor GPS ale terminalului mobil", a mai explicat purtătorul de cuvant al STS, Mariana Pop, care nu a acceptat întrebări din partea jurnaliștilor, fiindcă nu a fost o conferință de presă, ci o declarație de presă, anunțul fiind făcut la început.

PURTĂTORUL DE CUVÂNT STS: "AM RĂSPUNS TUTUROR SOLICITĂRILOR VENITE LA BIROUL DE PRESĂ". REALITATEA.NET NU A PRIMIT NICIUN RĂSPUNS

Înainte să plece, purtătorul de cuvânt al STS a susținut public faptul că "absolut toate solicitarile care au fost transmise astazi la biroul de presa al STS, va asigur ca si-au gasit raspuns".

Cu toate acestea, realitatea.net nu a primit niciun răspuns la întrebarea formulată în scris, pe mail, de două ori, la orele 16:43 și 18:46.

---------------------------------------------------------------------

Declarațiile au venit după scandalul de astăzi, iscat în urma crimei cumplite din Caracal, victima fiind o fată de 15 ani, Alexandra Măceșanu.

În această după amiază au ieșit la lumină informații răvășitoare.

Până acum, se știa că Alexandra Măceşanu, din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a sunat de trei ori la numărul de urgență 112, solicitând ajutorul.

Noutatea este că, potrivit informațiilor intrate în posesia Realitatea TV, fata a sunat la numărul de urgență 112 folosind telefonul agresorului.

Conform informațiilor oficiale furnizate până acum de STS, adolescenta a inițiat trei apeluri la 112, astfel:

a) Primul apel a fost preluat de operatorul 112, la ora 11:05:07

- 11:05:41: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliției

- 11:05.52: apelanta a deconectat apelul cu operatorul 112

- 11:06:55: dispecerul Poliției a preluat cazul de la operatorul 112, apelanta nemaifiind în convorbire;

b) Al doilea apel a fost preluat de operatorul 112, la ora 11:06:25

- 11:06:55: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliției

- 11:07:53: dispecerul Poliției a preluat apelul, fiind în legătură directă cu apelanta;

Totodată, STS a adăugat că "pe timpul discuției cu dispecerul de la Poliție, apelanta nu a reușit să furnizeze date privind adresa/locația în care se află, dar a furnizat o adresă de pe o carte de vizită pe care o găsise în locația în care se afla. Apelanta a menționat că nu știe dacă adresa de pe cartea de vizită este cea în care se află la momentul apelului".

Un bărbat este audiat de poliţiştii din Olt în cazul crimei, la locuinţa acestuia fiind găsite rămăşiţe care par a fi umane, dar şi bijuterii care ar fi ale adolescentei dispărute în această săptămână.

.