Fugarul Elan Schwartzenberg, la un pas de un nou proces

Cine atacă Realitatea TV - episodul 2: Legăturile lui Elan Schwartzenberg cu Radu Mazăre

Tribunalul București decide azi dacă începe procesul penal al omului de afaceri Elan Schwartzenberg. Afaceristul a fost trimis în judecata pe motiv că în anul 2011 ar fi intermediat o mită de 175.000 de Euro pentru primarul Radu Mazăre.

Fugarul Elan Schwartzenberg a povestit, într-un interviu acordat postului B1 TV, că a făcut şi face afaceri cu fraţii Mazăre încă de la Revoluţie. Mai mult decât atât, a spus că fostul primar al Constanţei trăieşte, în prezent, pe proprietatea sa din Madagascar.

(...) La un moment dat, fraţii Mazăre, că nu vorbesc nepărat de Radu, au fost în Brazilia, au fost în Madagascar, mi-au făcut propuneri de investiţii. Pe unele nu le-am acceptat, pe două le-am acceptat. Am finanţat 30 de hectare de plajă în Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achiziţia şi construcţia respectivului proiect, resortul în Madagascar, în ambele datorită faptului că ei le-au identificat şi se ocupă de managementul proprietăţilor. Au un mic procent, acte notariale făcute acum 7-10 ani, 15 ani în afara ţării, pe care nu le falsifică niciodată”, a spus Elan Schwartzenberg.

El susţine că le-a dat fraţilor Mazăre 175.000 de euro în mai multe tranşe. "Eu am trimis în contul fraţilor Mazăre 175.000 de euro în diverse tranşe şi sume, care nu au nicio legătură cu bani primiţi de la Avi Morgenstern. Eu în viaţa mea nu am primit 175.000 euro de la Avi Morgenstern, pe care i-am trimis lui Mazăre sau fraţilor lui. Nu, eu în decursul lui 2011, am primit mult mai mulţi bani, am primit poate peste un milion de euro de la Avi pentru diverse servicii prestate, iar fraţilor Mazăre le-am dat bani în cu totul alte condiţii, sume şi termeni pentru finanţarea resortului din Madagascar''(...)