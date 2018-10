#Colectiv. Guşă: Dacă ne-ar fi ascultat cineva, mare parte dintre victime ar fi putut fi salvate

Apelurile nenumărate pe care Realitatea TV le-a făcut în urmă cu 3 ani au rămas neauzite. "Dacă ne-ar fi ascultat, multe victime ar fi fost salvate", spune consultantul politic Cozmin Gușă.

"Un eveniment dureros. Sigur, comemorarea în sine este dureroasă, dacă această comemorare este dublată de aceste lucruri pe care le spunem şi le analizăm pentru cei care au suferit, şi a fost o largă majoritate a românilor. Pentru că, în afară de familii şi prieteni, solidaritatea asta care se manifestă atunci când nişte oameni tineri, atât de mulţi, mor, deşi ar fi putut să trăiască, şi românii au înţeles asta, e una care se multiplică.

Să le zicem condoleanţe încă o dată celor apropiaţi victimelor. Să reamintim totuşi că, acum trei ani de zile, acum doi ani şi acum un an, noi am insistat şi, dacă ne-ar fi ascultat cineva în acel moment, mare parte dintre aceste victime ar fi putut fi salvate. Pentru că noi ştiam aceste lucruri. Întâmplarea dramatică din familia mea, dar care s-a terminat cu bine, apropo de fratele meu care a fost salvat, şi alte mărturii ale unora care au trecut prin experienţe asemănătoare ne spuneau nouă atunci, şi am transmis autorităţilor, că, în primele 24 de ore un mare ars trebuie evacuat din România într-o zonă din vest sau chiar din Turcia, unde sunt spitale specializate pe arşi care pot să împiedice infectarea, aşa cum nu poate să fie împiedicată infectarea unui mare ars în România. Aceştia ar fi putut fi salvaţi. Nu a ascultat nimeni ", a spus Guşă.

"Mai grav decât atât este că nici nu s-a făcut nimic între timp şi nici nu au fost cercetate faptele şi vinovăţia. Pentru că aici noi vorbim de două categorii de fapte. Prima: cea a evenimentului propriu-zis prin care s-a generat acest dezastru, unde sunt două variante - varianta neglijenţei, a ilegalităţilor, respectiv varianta care nu exclude un eveniment aranjat care intră şi în zona de teorie a conspiraţiei. Nu a ascultat nimeni. A doua categorie de fapte care nu a fost cercetată deloc, şi care intră în aria penalului, este cea legată de atitudinea autorităţilor care, practic, au condamnat la moarte câteva zeci de tineri în cunoştinţă de cauză. Pentru că toată lumea în Guvern, nu mai vorbesc de cei din sistemul sanitar, ştiau că acei oameni ar fi putut să trăiască doar dacă erau evacuaţi şi duşi în primele 24 de ore către spitale specializate care aveau la dispoziţie paturi", a mai declarat Cozmin Guşă.