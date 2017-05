Cod Galben de ploi abundente în şase judeţe din Moldova, până duminică dimineaţă

Meteorologii au emis, sâmbătă, o atenționare Cod galben de ploi abundente, valabilă până duminică dimineață în șase județe din zona Moldovei. Totodată, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până duminică seară în 17 bazine hidrografice din vestul, nordul și nord-estul țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 13 mai, ora 16:00 — 14 mai, ora 10:00, în județele Suceava, Neamț, Bacău, Botoșani, Iași și Vaslui va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de peste 30 l/mp, iar pe arii restrânse de 60 — 70 l/mp.

Pe de altă parte, specialiștii ANM au restrâns zonele în care va fi valabilă informarea meteo de instabilitate atmosferică. Astfel, începând din 13 mai, ora 11:00 și până pe 14 mai, ora 21:00, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie.

De asemenea, pe arii restrânse se vor semnala căderi de grindină, iar pentru scurte perioade de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă care vor depăși 15 — 20 l/mp și izolat 40 — 50 l/mp. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza informările și atenționările emise, scrie Agerpres.

Potrivit hidrologilor, până la duminică, la ora 19:00, se vor produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, afluenții mici ai Someșului aferenți sectorului aval S.H. Dej, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Mureș — afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Gelmar, Bega — bazin superior și afluenți, Bistrița — bazin superior și mijlociu, Moldova — bazin superior și mijlociu, Suceava, Baseu, Jijia și Bârlad — bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior.

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, INHGA a emis Cod galben, după cum urmează: până sâmbătă la ora 00:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpus (județele: Maramureș și Satu Mare), afluenții mici ai Someșului aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare), Crasna (județele: Sălaj și Satu Mare), Barcău (județele: Sălaj și Bihor).

- See more at: https://www.realitatea.net/cod-galben-de-inundatii-in-17-bazine-hidrografice_2062928.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb#sthash.c2WpoOzm.dpuf