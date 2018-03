CExN decisiv la PSD, înainte de Congres. Toți vicepreședinții lui Dragnea. Cine pleacă, cine vine

Liviu Dragnea

Luni, la ora 11.00, la Palatul Parlamentului, liderii PSD se reunesc în ședința Comitetului Executiv Național, pentru a decide dacă la Congresul Extraordinar vor organiza alegeri pentru funcțiile de vicepreședinți, dar și pentru cea de președinte executiv, intens disputată. Pentru Liviu Dragnea există o reală miză, dincolo de votul pentru reconfirmarea sa în funcția de președinte PSD: înlăturarea vicepreședinților care nu îi mai sunt fideli sau de care nu mai are nevoie. Totodată, odată cu vicepreședinții, va fi ales și președintele executiv, dacă vor avea loc alegeri, întrucât actualul președinte executiv, Nicoale Bădălău, nu mai este în grațiile lui Dragnea, după ce acesta l-a susținut pe Tudose. Favoritul lui Dragnea pentru această funcție? Marian Neacșu, mâna sa dreaptă în PSD, actual secretar general.

Cine sunt opozanți lui Dragnea din partid: Oprișan, Andronescu, Ștefănescu

Surse realitatea.net din PSD au dezvăluit care ar urma să fie noua gardă din conducerea PSD: ce oameni vor fi înlăturați, ce lideri noi vor veni, dar și cei carei se opun lui Dragnea, vrând funcții. Astfel, Ecaterina Andronescu sau Marian Oprișan, cei care nu sunt în tabăra lui Dragnea, iau în calcul să candideze pentru funcție de președinte executiv. Pe 21 februarie, liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a anunțat că va candida la Congresul PSD, pentru o funcție de conducere în partid. Acesta a spus că nu a candidat la Congresul PSD din 2015, pentru că atunci nu avea soluția dată de judecători în dosarul ”Căprioara".

”Nu am candidat in 2015 la Congres pentru ca am spus ca e dosarul meu, nu al partidului. Am demonstrat ca sunt nevinovat si nu am legătură cu ce mi-au fost aduse ca și acuzatii, eu candidez la o functie de conducere în partid”.

Surse din PSD susțin că și Claudiu Manda era în cărți pentru această funcție, dar după audierea lui George Maior în Comisia SRI, când Manda a spus public că Maior a afirmat că Dragnea venea la petrecerile SRI, șeful PSD nu îl mai are la suflet pe Manda.

Ecaterina Andronescu păstrează misterul. Aceasta a spus la Realitatea Tv, sâmbătă, că luni va anunța pentru ce funcție va candida. În schimb, a lansat un avertisment către șeful său de partid: ”Cred că este păgubos și pentru Liviu Dragnea să îi înlăture pe cei incomozi”.

Totodată, Codrin Ștefănescu, cel care nu mai are o relație atât de bună cu Liviu Dragnea, a anunțat la ultimul CExN, că va candida pentru o funcție de conducere.

Cine pleacă din funcțiile de vicepreședinte: Tudose, Șimon, Bănicioiu, Vulpescu, Pană, Pop

Dar miza Congresului ar fi ca Dragnea să scape de vicepreşedinţii de partid care nu îi mai sunt loiali. Mai exact, schimbarea unor vicepreşedinţi în care Liviu Dragnea nu mai are încredere. Mihai Tudose, Ionuț Vulpescu, Nicoale Bănicioiu, Gheorghe Șimon, Gergian Pop sau Doina Pană sunt câțiva dintre vicepreședinții care nu se vor mai regăsi în noua structură.

Nicolae Bănicioiu şi Ionuţ Vulpescu, foşti miniştri în guvernarea Ponta, au rămas foarte apropiaţi de fostul premier, aflat acum în război deschis cu Liviu Dragnea.

Un alt vicepreşedinte care va fi trecut pe linie moartă în partid este Georgian Pop, fost preşedinte al Comisiei pentru controlul SRI din Parlament, funcţie care acum îi aduce ghinion: Liviu Dragnea îl suspectează că e prea apropiat de serviciile de informaţii.

Cine sunt vicepreședinții vehiculați: Vasilescu, Plumb, Stănescu, Ciolacu

Potrivit unor surse, pe funcțiile de vicepreședinți ar urma să vină: Lia Olguța Vasilescu, Paul Stănescu, Rovana Plumb, Mihai Fifor, Șerban Nicolae sau Marcel Ciolacu, cel care l-a trădat pe Mihai Tudose, iar acum este în tabăra lui Dragnea. Totodată, și Cătălin Rădulescu a anunțat duminică seară, la Realitatea Tv, că vrea o funcție de vicepreședinte, dar este greu de crezut că va fi susținut pentru acest post.