Cele mai RELE femei din horoscop. Îţi fac viaţa un coşmar!

Exista si femei care iti pot face viata un calvar, daca se ambitioneaza putin.

Fecioara



Nativa Fecioara poate fi una dintre cele mai rele femei din lume. Manipuleaza pe toata lumea pentru a intoarce situatiile in favoarea ei. Nu are nici cea mai mica retinere sa iti spuna in fata ca ai suparat-o si nu o va face in termeni prea cuminti, ci din contra.



E egoista, barfitoare, afiseaza mereu un aer de superioritate.



Scorpion



Cine o cunoaste pe femeia din Scorpion stie ca nu trebuie sa o calce pe coada. Cine nu, va suporta consecintele.



Nativa nu se lasa data la o parte si are tendinta de a-i umili pe cei pe care ii considera inferiori ei, acest lucru satisfacandu-i orgoliul. Poate fi nemiloasa si, mental, e predispusa la siretenie, aroganta, prefacatorie.



