Ceai de liniştire a sistemului nervos. Licoarea care face minuni pentru organism

Cu siguranta traim intr-o perioada extrem de agitata si plina de incercari de tot felul. Starile de depresie, de neliniste, de tulburare a sistemului nervos au devenit din ce in ce mai des intalnite. Este nevoie sa ne pastram calmul si sanatatea psihica mai mult ca oricand.

Medicamentele nu sunt o solutie de lunga durata, caci ele dauneaza pe alte parti. Ceaiurile, insa, nu au efecte secundare nedorite si pot fi folosite fara probleme pentru afectiunile sistemului nervos, scrie sfatnaturist.ro.



Ceaiul de roinita sau melisa este recomandat pentru actiunea analgezica. In Germania se utilizeaza pe scara larga ca tranchilizant si sedativ in insomniile de origine nervoasa. De asemenea, actioneaza foarte bine in toate durerile gastrice de origine nervoasa. Mai mult, da rezultate bune in starile de neliniste si iritabilitate, stimuland apetitul.



Se face o infuzie din 1-2 linguri de frunze uscate si se beau 1-2 cani pe zi dupa masa. Se mai poate bea o cana seara indulcita cu miere, pentru un somn mai bun.