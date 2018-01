Ce sunt, de fapt, bananele roşii. Ai mânca un astfel de fruct?

Bananele roșii, cunoscute și sub numele de Red Dacca, sunt originare din Costa Rica. Mai sunt cunoscute și sub numele de banane roșii Claret, cubaneze, jamaicane sau Cavendish. Conținutul galben al bananei este acoperit de o coajă roșie strălucitoare înspre violet. Sunt de obicei mai mici decât cele galbene. Diferențele de gust nu sunt mari, dar muți spun că cele roșii sunt mai gustoase. Aceste banane cresc în Asia și America de Sud.

Nu există om care să nu ştie de existenţa clasicelor banane galbene, cunoscute drept banane Cavendish (denumite aşa după ducele William Cavendish care a primit la începutul anilor 1800 o banană dintr-o seră în care începuseră să fie cultivate) şi de gustul lor inconfundabil. Dar nu multă lume ştie de un alt soi de banane, bananele roşii, fruct care este cu totul şi cu totul deosebit.

Fiind, foarte populare în Asia şi anumite ţări din America de Nord, bananele roşii provin din India şi din sudul Asiei, dar în prezent sunt cultivate şi în Costa Rica, Australia, Nouă Zeelandă, Mexic şi Africa de Sud.

Deşi sunt un tip de banane nu foarte răspândit în restul lumii, potrivi experţilor ele au nişte calităţi în plus faţă de popularele lor surori mai deschise la culoare. Pe lângă diferenţa cromatică exterioară, dar şi cea interioară, după coaja roşiatică aflându-se miezul de un galben mai închis, bananele roşii sunt diferite şi din punct de vedere al gustului.



Totodată, bananele roşii sunt superioare din punct de vedere nutritional celor galbene. Ele sunt o sursă importantă de beta caroten şi stau foarte bine şi la nivelul de vitamina C, o singură banană roşie furnizând organsmului 15% din cantitatea de vitamina C pe care ar trebui să o consumăm în fiecare zi.

Ele au mai mult potasiu decât o banană galbenă, o banană de mărime medie aducând organismului 400 de mg de potasiu, ceea ce acoperă necesarsul zilnic al organismului pe palierul mineralelor şi electrolitilor. Nu în ultimul rând, bananele roşii au un conţinut ridicat de fibre, acoperind printr-un singur fruct 16% din necesarul zilnic de fibre, dar şi de vitamina B6.

O banană roşie gata de a fi mâncată trebuie să aibă o nuanţă puternică de roşu în exterior, ceea ce înseamnă că fructul dinăuntru este copt, dar şi moale şi cremos în acelaşi timp.