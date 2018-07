Ce se întâmplă în organismul tău dacă NU mai consumi zahăr

Se spune ca zaharul nu este deloc benefic pentru sanatate, iar multi specialisti recomanda sa renunti la consumul de produse care au un aport mare de zahar. Iata ce se intampla in organismul tau atunci cand reduci cantitatea de zahar.

Ei bine, desi doza zilnica de zahar recomandata de experti este de sase lingurite, daca vei reduce cantitatea consumata, dupa doua zile vei observa ca organismul va digera mancarea mult mai bine, iar schimbarile de dispozitie vor disparea.



De asemenea, dupa sapte zile in care nu ai consumat zahar, nu doar ca vei slabi aproape doua kilograme, insa tensiunea arteriala va reveni la normal si va exista mai putin colesterol daunator in vasele de sange, scrie lyla.ro.



De asemenea, este important sa tii in frau acidul uric din organism, intrucat poate avea efecte daunatoare pentru organism. De aceea, specialistii recomanda sa consumi cat mai putin zahar, intrucat fructoza poate determina cresterea nivelului de acid uric, ce va duce la cresterea tensiunii arteriale si chiar la afectiuni ale rinichilor.