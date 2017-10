Ce efect are vitamina C asupra creierului

Vitamina C este foarte populară în sezonul rece, fiind recomandată pentru întărirea sistemului imunitar și prevenirea gripelor și răcelilor. Dar oamenii de știință au descoperit că vitamina C are un efect semnificativ asupra creierului.

Proprietățile antioxidante ale vitaminei C au fost îndelung studiate, dar rolul său biologic la nivelul creierului a devenit abia de curând o temă de interes. Studiile pe animale au descoperit că vitamina C are un rol crucial în neurodezvoltare prin influențarea dezvoltării neuronilor, dar și prin diferențierea neuronală și formarea mielinei, stratul care protejează nervii.



Având în vedere importanța vitaminei C pentru sistemul nervos central, numeroase studii au analizat dacă nivelul de vitamina C din organismul unei persoane are legătură cu abilitățile cognitive ale acesteia. Cercetătorii din Australia au realizat o analiză a acestor studii, pentru a descoperi efectele nivelului de vitamina C asupra performanțelor cognitive în cazul persoanelor cu funcții cognitive normale, dar și asupra celor care au dizabilități cognitive, precum demență sau Alzheimer, scrie eva.ro.